В Киеве накрыли нарколабораторию

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Так, 26-летний мужчина организовал нарколаболаторию по производству амфетамина в доме на массиве Осокорки. Работники полиции изъяли наркотических веществ на миллион гривен и наличные - 580 тысяч грн и 3100 долларов США. Также была изъята компьютерная техника.

По подозрению в изготовлении наркотических веществ через сеть Интернет в порядке ст. 208 УПК Украины в итоге задержали десять человек. По факту открыто уголовное производство - по ч. 2 ст. 307.

Как сообщал УРА-Информ, в Ровно мужчина заказывал наркотики по интернету.