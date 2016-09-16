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Новости
Украина
14 сентября 16, 15:55
В Киеве накрыли нарколабораторию
наркотики
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Киевские правоохранители прекратили деятельность нарколаборатории, которую организовал в собственном доме местный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Так, 26-летний мужчина организовал нарколаболаторию по производству амфетамина в доме на массиве Осокорки. Работники полиции изъяли наркотических веществ на миллион гривен и наличные - 580 тысяч грн и 3100 долларов США. Также была изъята компьютерная техника.

По подозрению в изготовлении наркотических веществ через сеть Интернет в порядке ст. 208 УПК Украины в итоге задержали десять человек. По факту открыто уголовное производство - по ч. 2 ст. 307.

Как сообщал УРА-Информ, в Ровно мужчина заказывал наркотики по интернету.
URA-Inform
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