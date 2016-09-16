Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
28.86
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
Новости
Украина
14 сентября 16, 16:39
В Киеве СБУ задержала главаря донбасской банды "Рим"
боевик
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Службе безопасности говорят, что "казачья" банда терроризировала население Луганской области.
В Службе безопасности говорят, что "казачья" банда терроризировала население Луганской области.

В спальном районе Киева задержали одного из главарей вооруженной "казачьей" группировки "Рим", действовавшей на Донбассе. Мужчина находился в розыске. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Отмечается, что бандформирование действовало в Довжанске (ранее - Свердловск) на оккупированной сепаратистами части Луганской области в 2014-2015 гг. В СБУ заявляют, что группировка терроризировала местное население, занималась грабежами, контрабандой угля и оружия.

"Задержанный террорист лично отбирал у людей автомобили и другое имущество, грабил офисы и помещения. Отвечая за финансы группировки, он вместе с главарем бандформирования Александром Гайдеем по прозвищу Рим организовал поставки на контролируемую украинской властью территорию автомобилей, похищенных в Луганске, и в других оккупированных населенных пунктах. Их легализация осуществлялась через привлечение коррупционных связей боевиков", - сообщили в СБУ.

В Службе безопасности добавили, что из-за междоусобных конфликтов среди боевиков задержанный со своим сообщником бежал в Россию, а в Киев прибыл для решения имущественных вопросов.

В Украине ему инкриминируется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Крыму задержали двух главарей банды "Башмаки", в 90-х занимавшиеся убийствами и вымогательством денег у предпринимателей.
Korrespondent
Ещё по теме:
Минэкономики за возобновление лицензий на выпуск оружия
Зампрокурора Одессы Валерий Белый задержан
АТО: силовики насчитали 20 обстрелов за сутки
Минские соглашения оказались неэффективными
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Медведчук: Заработки украинцев в валюте сократились на 53%
noimageРоссия доставила в ЛНР и ДНР больше 2,5 тонн горючего
noimageОБСЕ: В зоне АТО много неотведенного вооружения
noimageЭкс-командир Азова нардеп Билецкий собрал свою партию
noimageВенгрия упрощает процесс трудоустройства для украинцев
Лента новостей
Загрузка...