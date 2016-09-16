В Киеве СБУ задержала главаря донбасской банды "Рим"

В спальном районе Киева задержали одного из главарей вооруженной "казачьей" группировки "Рим", действовавшей на Донбассе. Мужчина находился в розыске. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Отмечается, что бандформирование действовало в Довжанске (ранее - Свердловск) на оккупированной сепаратистами части Луганской области в 2014-2015 гг. В СБУ заявляют, что группировка терроризировала местное население, занималась грабежами, контрабандой угля и оружия.

"Задержанный террорист лично отбирал у людей автомобили и другое имущество, грабил офисы и помещения. Отвечая за финансы группировки, он вместе с главарем бандформирования Александром Гайдеем по прозвищу Рим организовал поставки на контролируемую украинской властью территорию автомобилей, похищенных в Луганске, и в других оккупированных населенных пунктах. Их легализация осуществлялась через привлечение коррупционных связей боевиков", - сообщили в СБУ.





В Службе безопасности добавили, что из-за междоусобных конфликтов среди боевиков задержанный со своим сообщником бежал в Россию, а в Киев прибыл для решения имущественных вопросов.





В Украине ему инкриминируется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.





Ранее в Крыму задержали двух главарей банды "Башмаки", в 90-х занимавшиеся убийствами и вымогательством денег у предпринимателей.



