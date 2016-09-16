Россия у границ с Украиной формирует новую армию

Министерство обороны России формирует новую общевойсковую армию и 150 мотострелковую дивизию на юго-западном направлении. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, тпередает Интерфакс.

Как отмечено, командование этих образований было задействовано в стратегических командно-штабных учениях Кавказ-2016.

"Будущая 150-я дивизия и будущее управление армии, которые мы в этом году формируем там - на юго-западном направлении, их командиры и штабы привлекались к учениям "Кавказ-2016", - сказал Герасимов.

"Хотя они еще не сформированы, находятся в стадии формирования, но они в ходе учений изучали обстановку и действовали по своему предназначению", - отметил Герасимов.

Отвечая на вопрос агентства, был ли осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" в рамках учений "Кавказ-2016" или это было сделано в рамках только командно-штабной тренировки ракетных войск стратегического назначения, начальник Генштаба сказал: "Этот вопрос я оставлю на ваше размышление. Можно сказать, что все это просто случайно, я не обязан все рассказывать".

Напомним, ранее сообщалось, что министра обороны РФ Сергей Шойгу посетил Крым в рамках военных учений.