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Украина
14 сентября 16, 17:35
Дело боевика Гиви передано в суд
Гиви
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Обвинительный акт в отношении главаря "Сомали" передали на рассмотрение в суде.
Обвинительный акт в отношении главаря "Сомали" передали на рассмотрение в суде.

Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Михаила Толстых (позывной - "Гиви"). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.  
 
Отмечается, что главной военной прокуратурой завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258; ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 146 УК Украины.
 
"13 сентября 2016 года обвинительный акт в отношении указанного лица передано в суд для проведения специального судебного производства (заочное осуждение)", - сказано в сообщении.
 
Следователями собраны доказательства, на основании которых Толстых обвиняется в том, что в период с мая 2014 по январь 2015 года, будучи предводителем НЗФ "Сомали" участвовал в ведении агрессивной войны против Украины.
 
Также Гиви обвиняют в организации в январе 2015 года терактоа против военнослужащих сил АТО вблизи донецкого аэропорта, что повлекло гибель девяти человек. Толстых уличили и в жестоком обращанеии с пленными украинскими военнослужащими, в том числе Игорем Брановицким, который награжден президентом Украины Петром Порошенко орденом "Золотая Звезда" Героя Украины посмертно.
 
Отмечается, что за совершение особо тяжких преступлений для Гиви предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
 
Напомним, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре заочное осуждение главе незаконного вооруженного формирования "Сомали" ДНР по прозвищу "Гиви".
Korrespondent
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