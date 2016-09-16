Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
28.86
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
Новости
Украина
14 сентября 16, 17:37
Албания отменяет визы для украинцев
албания
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Граждане Украины смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Албании в течение 90 дней

Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Албании о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующее решение №660 опубликовано на сайте правительства. Соглашение должны утвердить и подписать главы МИД обеих стран.

Тогда украинцы смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Албании в течение 90 дней. С собой необходимо иметь действующий паспорт.

Правительство надеется, что соглашение с Албанией поможет либерализовать визовый режим со странами ЕС.

Одновременно с Албанией Кабмин отменил плату за визы в Румынию. Соответствующее заявление опубликовано на правительственном портале.
Delo
Ещё по теме:
Румыния отменяет визы для украинцев
После мятежа в Турции задержано уже 18 тысяч человек
В Румынии скончалась королева Анна
Польша обломала "Газпром"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Медведчук: Заработки украинцев в валюте сократились на 53%
noimageРоссия доставила в ЛНР и ДНР больше 2,5 тонн горючего
noimageОБСЕ: В зоне АТО много неотведенного вооружения
noimageЭкс-командир Азова нардеп Билецкий собрал свою партию
noimageВенгрия упрощает процесс трудоустройства для украинцев
Лента новостей
Загрузка...