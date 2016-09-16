Албания отменяет визы для украинцев

Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Албании о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующее решение №660 опубликовано на сайте правительства. Соглашение должны утвердить и подписать главы МИД обеих стран.

Тогда украинцы смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Албании в течение 90 дней. С собой необходимо иметь действующий паспорт.

Правительство надеется, что соглашение с Албанией поможет либерализовать визовый режим со странами ЕС.

Одновременно с Албанией Кабмин отменил плату за визы в Румынию. Соответствующее заявление опубликовано на правительственном портале.