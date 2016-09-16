Высший админсуд признал незаконным налог на элитные авто

Высший административный суд Украины признал незаконным начисление налога владельцам элитных иномарок в сумме 25 000 грн. в 2015 году. Соответствующее решение суда К/800/8077/16 от 30 августа 2016 года опубликовано в Едином госреестре судовых решений.





В суд обратился частный истец - владелец авто Land Rover 2013 года выпуска. Он просил признать противоправными и отменить налоговое уведомление-решение о начислении транспортного сбора, выписанное ему налоговой службой за 2015 год на сумму 18 750 грн.





До этого по иску к государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Киева он уже получил отказы в Киевском апелляционном административном и Окружном административном судах столицы.





В результате рассмотрения дела, Высший админсуд отменил постановление предыдущих судовых инстанций. А также признал противоправным и отменил налоговое уведомление-решение о доначислении налога автовладельцу.





Высший админсуд в своем решении руководствовался следующими аргументами: транспортного сбора нет в перечне общеобязательных государственных налогов и сборов. А, согласно п. 9.5 ст. 9 Налогового кодекса Украины, установление других налогов не допускается.



