Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
28.86
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
Новости
Украина
14 сентября 16, 23:04
Высший админсуд признал незаконным налог на элитные авто
Суд
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Высший административный суд Украины признал незаконным начисление транспортного налога владельцам элитных иномарок в сумме 25 000 грн. в 2015 году
Высший административный суд Украины признал незаконным начисление налога владельцам элитных иномарок в сумме 25 000 грн. в 2015 году. Соответствующее решение суда К/800/8077/16 от 30 августа 2016 года опубликовано в Едином госреестре судовых решений.

В суд обратился частный истец - владелец авто Land Rover 2013 года выпуска. Он просил признать противоправными и отменить налоговое уведомление-решение о начислении транспортного сбора, выписанное ему налоговой службой за 2015 год на сумму 18 750 грн.

До этого по иску к государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Киева он уже получил отказы в Киевском апелляционном административном и Окружном административном судах столицы. 

В результате рассмотрения дела, Высший админсуд отменил постановление предыдущих судовых инстанций. А также признал противоправным и отменил налоговое уведомление-решение о доначислении налога автовладельцу.

Высший админсуд в своем решении руководствовался следующими аргументами: транспортного сбора нет в перечне общеобязательных государственных налогов и сборов. А, согласно п. 9.5 ст. 9 Налогового кодекса Украины, установление других налогов не допускается. 

Источник: liga.net
Ещё по теме:
Пасенюк остается на посту главы Высшего админсуда
В Высшем админсуде потеряли гербовую печать
Минюст: Глава ВАСУ не сможет повлиять на итог выборов
В Высший админсуд прибыли нардепы от БЮТ и ПР
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Медведчук: Заработки украинцев в валюте сократились на 53%
noimageРоссия доставила в ЛНР и ДНР больше 2,5 тонн горючего
noimageОБСЕ: В зоне АТО много неотведенного вооружения
noimageЭкс-командир Азова нардеп Билецкий собрал свою партию
noimageВенгрия упрощает процесс трудоустройства для украинцев
Лента новостей
Загрузка...