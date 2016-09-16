АТО: 50 обстрелов за сутки

За сутки боевики 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении зафиксировано 26 нарушений "режима тишины". В частности, обстрелы со стороны противника из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия велись по позициям украинских военных в Авдеевке, Верхнеторецком, Зайцево, Песках и Луганском. Кроме того, по поселку Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески и Ленинское боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Также противник открывал огонь из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии — 152-мм и 122-мм калибра в районе Зайцево, Авдеевки, Каменки и Верхнеторецкого. По поселку Луганское незаконные вооруженные формирования вели огонь из БМП, а по Авдеевке — из танка.

На Мариупольском направлении зафиксировано 20 нарушений "режима тишины". Боевики прибегали к вооруженным провокациям и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Талаковке, Гнутово, Павлополю и Новотроицкому. А также противник открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра по Широкино, Чермалыку, Павлополю и Водяному. Кроме того, вели огонь из БМП по Широкино и Талаковке, а по Красногоровке вел огонь снайпер.

На Луганском направлении зафиксировано 4 нарушения "режима тишины". Противник предпринял вооруженные провокации в районе Новозвановки, Новоалександровки и Богуславского, где открывал огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, сегодня с 00:00 на Донбассе вступил в силу режим прекращения огня.

По словам министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, если перемирие продлится до следующего вторника, 20 сентября, то стороны приступят к обсуждению отвода войск и вооружений.