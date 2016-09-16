Правый сектор захватил храм Святой Праведной Анны

14 сентября в селе Куты Шумского района Тернопольской области представители Правого сектора и Киевского патриархата сбили замки на храме Святой Праведной Анны и провели там богослужение. Об этом сообщает СПЖ.

В УПЦ МП заявляют, что уже не первый год пытаются отстоять храм, который строила община.

Всего около храма собралось около 50 человек. Среди них был активист ПС Ярослав Мосийчук. Он требовал от религиозной общины УПЦ согласиться на поочередные богослужения.

По поводу незаконного вторжения на частную территорию было подано заявление в полицию. Настоятель храма написал заявление в органы с целью открыть уголовное дело по статье 179 "Незаконное удержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь".

До этого верующие УПЦ КП собирались на богослужения в палатке, установленной жителями села на частной территории.