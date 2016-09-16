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Новости
Украина
15 сентября 16, 10:45
Правый сектор захватил храм Святой Праведной Анны
Святой Праведной Анны
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На храм Святой Праведной Анны претендовали Киевский и Московский патриархаты.
На храм Святой Праведной Анны претендовали Киевский и Московский патриархаты.

14 сентября в селе Куты Шумского района Тернопольской области представители Правого сектора и Киевского патриархата сбили замки на храме Святой Праведной Анны и провели там богослужение. Об этом сообщает СПЖ.
        
В УПЦ МП заявляют, что уже не первый год пытаются отстоять храм, который строила община.
 
Всего около храма собралось около 50 человек. Среди них был активист ПС Ярослав Мосийчук. Он требовал от религиозной общины УПЦ согласиться на поочередные богослужения.
  
По поводу незаконного вторжения на частную территорию было подано заявление в полицию. Настоятель храма написал заявление в органы с целью открыть уголовное дело по статье 179 "Незаконное удержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь".
 
До этого верующие УПЦ КП собирались на богослужения в палатке, установленной жителями села на частной территории.



Представители Правого сектора сделали свое заявление.
 
"Мы, украинские националисты, всегда стояли на стороне правды, добра, справедливости и проукраинской общины не можем быть в стороне от этих событий и готовы всеми возможными методами помочь жителям села вернуть себе церковь. Это для нас важно еще и потому, что РПЦ является чужой для Украины церковью, которая всегда занимала антиукраинскую позицию и была оплотом "русского мира" в Украине, в т. ч. и на Тернопольщине, о чем свидетельствуют последние события в нашей стране и области", - сказано в обращении.
       


В июне Хозяйственный суд в Тернополе постановил передать храм в селе Куты Шумского района общине Киевского патриархата.
 
Напомним, ранее сообщалось, что сына священника на Одесчине побили за триколор.
Korrespondent
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