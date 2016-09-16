У Залищук имеется квартира за $500 000 в центре Киева

По словам журналиста, нардеп купила себе дорогую квартиру в центре Киева.

"Передовая "Еврооптимистка", нардеп Светлана Залищук назло всем казнокрадам, (еще два года назад) обзавелась не менее "жирным" жильем, чем у однопартийца по Демальянсу сэра Лещенко. Квартира в сердце столицы площадью 158 кв. м (по адресу м. Київ, вулиця Софіївська, будинок 25, кв.15), вероятно обошлась Светлане приблизительно $500 тысяч (13 млн грн.) ( Отталкиваемся чисто от рыночной цены)", - написал журналист.

Позже Светлана Залищук на своей Facebook-странице дала официальный комментарий по ситуации с жильем. Первым делом нардеп заявила, что автор "источника" информации о дорогой квартире Всеволод Филимоненко - "известный взяточник, который на парламентских выборах в 2012 году, став активистом движения "Чесно" в Луганске, за три тысячи евро обещал прекратить критиковать одного кандидата, и начать "мочить" его оппонента".

Залищук отметила, что в 2014 году она со своим гражданским мужем купили квартиру. По словам нардепа, для такой покупки муж продал свою квартиру в Стокгольме, поскольку решил переехать жить в Украину.

"Замечу, в то время я не была политиком или государственным служащим. Его состояния отражены в моей декларации. По цене жилья - не соответствует действительности", - написала депутат.

Отметим, что ранее в СМИ ходили слухи о том, что гражданской женой Сергея Лещенко была депутат от БПП Светлана Залищук. Сам Лещенко в 2015 году в одном из интервью говорил, что их отношения закончились более двух лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп от Блока Петра Порошенко купил в Киеве квартиру стоимостью 7,5 млн грн (около $280 тыс).