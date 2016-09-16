Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
28.86
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
Новости
Украина
15 сентября 16, 10:48
У Залищук имеется квартира за $500 000 в центре Киева
Залищук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Журналист утверждает, что нардеп от БПП владеет квартирой за 13 млн грн.
Журналист утверждает, что нардеп от БПП владеет квартирой за 13 млн грн. Журналист Всеволод Филимоненко на своей странице в Facebook написал, что у нардепа Светланы Залищук имеется квартира стоимостью 13 млн грн, купленная два года назад.

По словам журналиста, нардеп купила себе дорогую квартиру в центре Киева. 
 
"Передовая "Еврооптимистка", нардеп Светлана Залищук назло всем казнокрадам, (еще два года назад) обзавелась не менее "жирным" жильем, чем у однопартийца по Демальянсу сэра Лещенко. Квартира в сердце столицы площадью 158 кв. м (по адресу м. Київ, вулиця Софіївська, будинок 25, кв.15), вероятно обошлась Светлане приблизительно $500 тысяч (13 млн грн.) ( Отталкиваемся чисто от рыночной цены)", - написал журналист.  
 
Позже Светлана Залищук на своей Facebook-странице дала официальный комментарий по ситуации с жильем. Первым делом нардеп заявила, что автор "источника" информации о дорогой квартире Всеволод Филимоненко - "известный взяточник, который на парламентских выборах в 2012 году, став активистом движения "Чесно" в Луганске, за три тысячи евро обещал прекратить критиковать одного кандидата, и начать "мочить" его оппонента".
 
Залищук отметила, что в 2014 году она со своим гражданским мужем купили квартиру. По словам нардепа, для такой покупки муж продал свою квартиру в Стокгольме, поскольку решил переехать жить в Украину.
 
"Замечу, в то время я не была политиком или государственным служащим. Его состояния отражены в моей декларации. По цене жилья - не соответствует действительности", - написала депутат.
 
Отметим, что ранее в СМИ ходили слухи о том, что гражданской женой Сергея Лещенко была депутат от БПП Светлана Залищук. Сам Лещенко в 2015 году в одном из интервью говорил, что их отношения закончились более двух лет назад.
 
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп от Блока Петра Порошенко купил в Киеве квартиру стоимостью 7,5 млн грн (около $280 тыс).
 
Korrespondent
Ещё по теме:
Украина ведет кампанию против Трампа
Радикалы Ляшко заявили, что в Украине нет парламента
Зампрокурора Одессы Валерий Белый задержан
ЦРУ расследует тайные российские операции по влиянию на США
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Медведчук: Заработки украинцев в валюте сократились на 53%
noimageРоссия доставила в ЛНР и ДНР больше 2,5 тонн горючего
noimageОБСЕ: В зоне АТО много неотведенного вооружения
noimageЭкс-командир Азова нардеп Билецкий собрал свою партию
noimageВенгрия упрощает процесс трудоустройства для украинцев
Лента новостей
Загрузка...