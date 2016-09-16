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Украина
15 сентября 16, 10:50
Закрыть дело по Авакову может только НАБУ
Аваков
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В Национальном антикоррупционном бюро Украины разъяснили ситуацию с уголовным производством, открытом по заявлению исполнительного директора "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

"Подчеркиваем, что досудебное следствие по упомянутым фактам, в том числе принятие решения о его завершении, относится к компетенции детективов Бюро. Генеральная прокуратура, в соответствии с действующим законодательством, не может закрыть данное дело. В настоящее время досудебное расследование продолжается, о его результатах Национальное бюро проинформирует общественность дополнительно", — говорится в сообщении НАБУ на странице в Фейсбуке.

В Бюро также изложили хронологию данного производства. Так, согласно сообщению, 2 июля текущего года Генпрокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о производстве относительно вероятности противоправных действий (незаконного отчуждения земельного участка площадью 18,1465 га) со стороны должностных лиц Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области и АО "Инвестор". Производство зарегистрировано по заявлению Шабунина по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.


14 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура передала материалы данного производства для расследования в НАБУ.

Как сообщалось, 13 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью сообщил о возбуждении уголовного дела против Авакова: "Я ежедневно получаю (письма) от нескольких десятков человек, в том числе и от Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело — вы не поверите на кого — на министра внутренних дел Авакова, потому что все одинаковые. Все обращения в Генпрокуратуру имеют одинаковый процессуальный статус".

Вместе с тем глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин в комментарии телеканалу "112.Украина" опроверг направление в Генпрокуратуру каких-либо писем относительно Авакова.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что уголовное производство, открытое Генпрокуратурой Украины по заявлению против Авакова, будет закрыто.

Однако позднее первый замгенпрокурора Дмитрий Сторожук сообщил, что материалы по заявлению о совершении преступления Аваковым были переданы в НАБУ в рамках подследственности, сотрудники Бюро в данное время проверяют их.

"Нет уголовного производства в отношении Арсена Авакова. Есть решение суда на основании обращения "Центра противодействия коррупции". Суд обязал Генпрокуратуру открыть уголовное производство... в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом. В рамках подследственности такое дело было направлено в НАБУ, где сейчас проводится проверка и при отсутствии состава преступления такое производство будет закрыто", — сказал Сторожук журналистам, пояснив, что изучаются материалы не по конкретному человеку, а "по факту 15-летней давности относительно выделения земельного участка".
Delo
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