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Новости
Украина
15 сентября 16, 12:19
Польша объяснила суть признания геноцида на Волыни
Польша
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Варшава не хотела навредить отношениям между странами.
Варшава не хотела навредить отношениям между странами.

Принятое летом постановление Сейма Польши о геноциде поляков на Волыни во времена Второй мировой войны может дать начало процессу взаимопонимания с Украиной. Об этом изданию Rzeczpospolita сказал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Я объяснил украинскому президенту, что для нас принятие той резолюции в Сейме и название, в конце концов, своим именем то, что произошло несколько десятков лет назад, было актом, который может дать начало процессу понимания, а не навредить отношениям", - сказал польский дипломат.

"Речь идет о том, чтобы назвать все своими именами, показать друг другу доказательства, перевести этот вопрос в измерение диалога историков и снять его с политической повестки дня", - добавил Ващиковский.

Напомним, Польша утвердила 11 июля  днем памяти жертв Волынской резни.
Korrespondent
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