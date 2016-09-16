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Новости
Украина
15 сентября 16, 12:21
Эро выступил за спецстатус Донбасса
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Киев должен приступить к выполнению политических условий минских соглашений, считает Жан-Марк Эро.
Киев должен приступить к выполнению политических условий минских соглашений, считает Жан-Марк Эро.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро считает, что после установления режима тишины на Донбассе Киев должен приступить к выполнению политических условий минских соглашений. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос об очередности выполнения пунктов минских соглашений.

"Отвечая на ваш вопрос, хочу сравнить этот процесс со строительством дома. И сейчас мы закладываем фундамент. Речь идет о прекращении огня, конечно, об отводе войск в трех пилотных зонах, который я упоминал, говоря о следующей неделе. К этому также добавляется законопроект о местных выборах на Донбассе, а также о спецстатусе", - сказал Эро.

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, это является первым этапом, который в настоящее время уже реализуется.

"А на следующем этапе этого беспрерывного процесса – это утверждение Радой упомянутых мною законах о выборах и спецстатусе (Донбасса – ред.), а также происходит расширение пилотных зон, отвод и сохранение под контролем тяжелого вооружения, осуществляются шаги по обеспечению доступа наблюдателей к территориям Донбасса, происходит создание продвинутых баз ОБСЕ. Это такой, можно сказать, второй этап", - добавил он.

"Третьим этапом будет утверждение Верховной Радой даты проведения выборов, завершение конституционной реформы, принятие законов об амнистии, одновременно и параллельно разведения войск по всей линии фронта, создание новых пропускных пунктов, освобождение заложников, окончание выведения войск и полный доступ к границе", - сказал Эро.

Вместе с тем, он подчеркнул важность подписания на следующей неделе соглашения о начале разведения сторон на Донбассе, которое, по его мнению, принесет новую динамику урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, новое перемирие на востоке Украины вступило в силу с 15 сентября, его первоначальный срок - семь дней.
Korrespondent
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