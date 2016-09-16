ЕС и Дания на борьбу с коррупцией в Украине потратят Є16 млн

Европейский Союз и Дания выделят 16 млн евро на поддержку украинских властей в борьбе против коррупции.

О новой программе поддержки в пятницу, 16 сентября, объявят европейский комиссар по европейской политике соседства и расширения Йоханнес Хан и министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен, пишет у себя в Facebook пресс-служба представительства ЕС в Украине.





Материальная помощь поступит в форме IT-оборудования и программного обеспечения. Из 16 млн евро вклад Евросоюза составляет 15 млн евро, остальное – средства Королевства Дании.





Как сообщалось, за год в Украине посадили четырех чиновников-взяточников.



