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Новости
Украина
15 сентября 16, 13:51
ЕС и Дания на борьбу с коррупцией в Украине потратят Є16 млн
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Средства вложат в IT-оборудование и программное обеспечение.
Средства вложат в IT-оборудование и программное обеспечение.

Европейский Союз и Дания выделят 16 млн евро на  поддержку украинских властей в борьбе против коррупции.

О новой программе поддержки в пятницу, 16 сентября, объявят европейский комиссар по европейской политике соседства и расширения Йоханнес Хан и министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен, пишет у себя в Facebook пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Материальная помощь поступит в форме IT-оборудования и программного обеспечения. Из 16 млн евро вклад Евросоюза составляет 15 млн евро, остальное – средства Королевства Дании.

Как сообщалось, за год в Украине посадили четырех чиновников-взяточников. 
Korrespondent
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