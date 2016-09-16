Левочкину предлагали продать "Интер" перед пожаром

Народный депутат от Оппозиционного блока, совладелец телеканала "Интер" Сергей Левочкин заявил, что ему настойчиво предлагали продать канал до нападения. Заявление содержится в статье нардепа для издания Politico, сообщает пресс-служба Оппозиционного блока.

"Мне настойчиво ранее "предлагали" продать мой телеканал по "пожарным" ценам. Контроль над Интером и его миллионной аудиторией по всей стране даст тем, кто сегодня во власти, инструмент контроля за публичной дискуссией. И очень удобно избавит их от раздражающей их критики", - написал Левочкин.

Кроме того, он сообщил, что скандал с поджогом канала считает атакой на свободы слова в Украине.

"Украинцы серьезно воспринимают свободу слова. Они ожидают слышать в телеэфире дебаты. Но то, что служило источником гордости для многих украинцев, сейчас находится под угрозой. Политики, публично подвергающиеся критике за свои провалы, хотят опустить железный занавес над средствами массовой информации… То, что предшествовало нападению на телеканал и то, что последовало за этим, так же красноречиво свидетельствует о состоянии свободы слова в Украине сегодня, как сам факт нападения", - написал депутат.

В своей статье Левочкин также утверждает, что во время нападения на телеканал полиция отреагировала с большим опозданием, а "нападавшие не спешили и вели себя как "официальные хулиганы", которыми они и являлись, понимая, что у них есть влиятельные покровители".

"Mинистр внутренних дел, телеканал друзей которого прибыл на сцену пожара среди первых, публично заявил, что мое место – в тюрьме", - пишет он.

Нардеп добавляет, что спустя две недели после нападения расследование не дало никаких результатов.

Как сообщал Корреспондент.net, утром 5 сентября здание канала "Интер" после поджога заблокировали несколько десятков активистов. Под телеканалом объявили бессрочную акцию протеста, к зданию "Интера" подвезли шины, активисты установили палатки.

6 сентября протестующие сняли блокаду "Интера". "Мы поставили условие – в течение пяти дней вы увольняете Шувалова (политтехнолог Игорь Шувалов, – ред.) и меняете контент канала с пророссийского на патриотический. На это даем вам пять дней. В противном случае мы вернемся, и нас будет в 10 раз больше и мы разнесем здесь все к чертям собачим!" – заявил один из активистов, боец батальона "Святая Мария" (сформирован из числа добровольцев от политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского) Алексей Середюк.

11 сентября директор компании "Национальные информационные системы" Александр Пилипец сообщил, что телеканал "Интер" не будет менять редакционную политику, несмотря на требования протестующих.

Согласно рейтингам Индустриального телевизионного комитета, которые с 2014 года готовит исследовательская компания Nieslen, в категории платежеспособных украинцев (от 18 до 54 лет, проживающих в городах с населением 50+ тыс), по итогам августа 2016 года Интер находится на пятом месте в рейтинге украинских каналов с долей аудитории в 6,8%.