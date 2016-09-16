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Новости
Украина
15 сентября 16, 13:54
Причина массовых обысков в Николаевском порту
Одесский,порт
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У стивидоров Николаевского морского порта проходят обыски.

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в стивидорных компаниях, которые осуществляют свою деятельность на территории филиала АМПУ "Администрации Николаевского морского порта". "Сегодня утром, 15 сентября, несколько десятков силовиков в масках зашли в бизнес-центр по улице Дунаева, 34 "Д", — сообщают НикВести.

Кроме того, параллельно с обысками в стивидорных компаниях, следственные действия проводятся в службе портового надзора Филала АМПУ "Администрации Николаевского морского порта". "Сейчас около 40 человек в масках ворвались в здание Администрации морских портов Украины в Николаеве. По сообщению работников, проходит выемка документов. На улице также находятся люди в масках. Также проходят обыски в офисах Василия Капацины (экс-начальник порта) и на подконтрольных ему предприятиях", — сообщил на своей странице в Facebook николаевский активист Федор Левченко.

Администрация морских портов Украины пока не комментирует ситуацию.

В то же время в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины заявили, что должностные лица ГП "Николаевский морской торговый порт" в соучастии с должностными лицами регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Николаевской области нанесли убытки государству приблизительно на 45 млн грн.

Они совместно с субъектами оценочной деятельности, злоупотребляя служебным положением, заключали договоры аренды недвижимого имущества государственного предприятия с субъектами предпринимательской деятельности по заниженной рыночной стоимости аренды объектов. Это привело к непоступлению в государственный
Delo
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