Мари Йованович: С Крымом нужно подождать

Новый посол США в Украине Мари Йованович дала большое интервью изданию Европейская правда.

Посол особо подчеркнула позицию США по вопросам Крыма и Донбасса.

"Крым есть и навсегда останется частью Украины, несмотря на все возможные юридические действия со стороны РФ. Мы никогда не признаем Крым частью России. Мы верим, что в конце концов Крым вернется в Украину. Но есть также очень правильный вопрос – когда".

В пример Йованович привела позицию Запада на по странам Балтии, которые были оккупированны в 1940 году.

"В течение многих лет эти государства были в составе Советского Союза, но США так и не признали их аннексию. В Вашингтоне все это время продолжали работу дипломатические миссии (стран Балтии), и в конце концов они снова вернули независимость", - пояснила посол.

Напомним, ранее посол США в Украине Мари Йованович записала приветственное обращение к украинцам.