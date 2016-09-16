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Новости
Украина
15 сентября 16, 15:00
Мари Йованович: С Крымом нужно подождать
Мари Йованович
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Мари Йованович рассказала о позиции США по украинским вопросам.
Новый посол США в Украине Мари Йованович дала большое интервью изданию Европейская правда.
 
Посол особо подчеркнула позицию США по вопросам Крыма и Донбасса.
 
"Крым есть и навсегда останется частью Украины, несмотря на все возможные юридические действия со стороны РФ. Мы никогда не признаем Крым частью России. Мы верим, что в конце концов Крым вернется в Украину. Но есть также очень правильный вопрос – когда".
 
В пример Йованович привела позицию Запада на по странам Балтии, которые были оккупированны в 1940 году.
 
"В течение многих лет эти государства были в составе Советского Союза, но США так и не признали их аннексию. В Вашингтоне все это время продолжали работу дипломатические миссии (стран Балтии), и в конце концов они снова вернули независимость", - пояснила посол.
 
Напомним, ранее посол США в Украине Мари Йованович записала приветственное обращение к украинцам. 
Korrespondent
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