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15 сентября 16, 15:03
АТО: ранены трое военных
АТО
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Мощный обстрел Авдеевки длился около семи часов без перерыва, отметили силовики.
Мощный обстрел Авдеевки длился около семи часов без перерыва, отметили силовики.

За минувшие сутки на Донбассе были ранены трое военных, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Его цитирует пресс-служба штаба АТО.

По словам спикера, в Станично-Луганском районе двое бойцов подорвались на растяжке. Еще один военный был ранен при артобстреле в Авдеевке.

По данным пресс-центра, в зоне АТО проходили интенсивные боевые действия. При этом сепаратисты применяли почти все виды ствольной артиллерии и минометов. В то же время обстановка значительно улучшилась, отметил Мотузяник.
Korrespondent
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