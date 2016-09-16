АТО: ранены трое военных

За минувшие сутки на Донбассе были ранены трое военных, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Его цитирует пресс-служба штаба АТО.

По словам спикера, в Станично-Луганском районе двое бойцов подорвались на растяжке. Еще один военный был ранен при артобстреле в Авдеевке.

По данным пресс-центра, в зоне АТО проходили интенсивные боевые действия. При этом сепаратисты применяли почти все виды ствольной артиллерии и минометов. В то же время обстановка значительно улучшилась, отметил Мотузяник.