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Новости
Украина
15 сентября 16, 15:08
Киевский метрополитен отказывается от жетонов
карточка метро
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Вместо жетонов введут бесконтактные пластиковые карточки.
Вместо жетонов введут бесконтактные пластиковые карточки.

Киевский метрополитен в 2017 году полностью откажется от жетонов. Об этом заявил руководитель метрополитена Виктор Брагинский на заседании Киевсовета в четверг, 15 сентября, сообщают Вести.

Вместо жетонов предполагается использовать лишь пластиковые бесконтактные карточки, рассчитанные на несколько поездок. Такая система, по мнению транспортников, позволит сэкономить время пассажиров, которым не придется стоять в очередях.

На основе карточек хотят внедрить "электронные билеты" в рамках создания единой общегородской системы оплаты проезда в наземном и подземном транспорте.
Как сообщал Корреспондент.net, 12 февраля в Киеве был объявлен тендер на строительство метро на Троещину. 
Korrespondent
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