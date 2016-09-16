Киевский метрополитен отказывается от жетонов

Киевский метрополитен в 2017 году полностью откажется от жетонов. Об этом заявил руководитель метрополитена Виктор Брагинский на заседании Киевсовета в четверг, 15 сентября, сообщают Вести.

Вместо жетонов предполагается использовать лишь пластиковые бесконтактные карточки, рассчитанные на несколько поездок. Такая система, по мнению транспортников, позволит сэкономить время пассажиров, которым не придется стоять в очередях.





На основе карточек хотят внедрить "электронные билеты" в рамках создания единой общегородской системы оплаты проезда в наземном и подземном транспорте.

Как сообщал Корреспондент.net, 12 февраля в Киеве был объявлен тендер на строительство метро на Троещину.



