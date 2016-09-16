Руководство "Борисполя" обвинили в подставных тендерах

Прокуратура расследует приобретение аэропортом "Борисполь" российских детекторов взрывчатых веществ на 4,31 млн грн. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 8 сентября, сообщают Наші гроші.

В расследовании сказано, что в сентябре 2014 правительство запретило приобретение на государственные средства товаров, работ и услуг у компаний из России. Но в декабре 2015 МА Борисполь провел тендер на закупку детекторов взрывчатки, победителем которого стало ООО Проектно-технический центр. Фирма утверждала, что продает оборудование "Inward Detection". Однако установлено, что фактическим производителем является российская компания Диагностика-М, а чешская фирма была создана с целью реализации российской продукции на территории Украины.

Также сообщается, что сертификация детекторов взрывчатых веществ проводилась с нарушениями законодательства, в связи с чем Проектно-технический центр победил в тендере, предоставив недостоверные данные.

Следователи считают, что схема была создана и организована директором фирмы "Проектно-технический центр". Также в схему были вовлечены служащих ГП МА Борисполь, Госавиаслужбы и Государственной фискальной службы. В дальнейшем, по информации следователей, 4,3 млн грн были перечислены фирме, контролируемой резидентом из России.





Кроме того, следствие хочет проверить возможные злоупотребления и на других тендерах аэропорта Борисполь

.

Речь идет о контракте с ЗАО ESSPO стоимостью 13,7 млн грн. Следователи располагают информацией, что должностные лица аэропорта Борисполь способствовали победе компании, возможно путем замены конвертов тендерного предложения.

Также руководство подозревают в лоббировании тендеров на услуги питания пассажиров (42,3 млн грн), закупки противообледеняющей жидкости (63,5 млн грн) и строительству насосно-фильтрационной станции (92 млн грн).

23 августа суд назначил ревизию финансово-хозяйственной деятельности ГП Международный аэропорт Борисполь за период с 01.01.2015 по 23.08.2016 по вышеупомянутыи тендерам. Аудиторской службе дали 15 дней на проверку. Но в связи с большим объемом документов прокуратура обратилась в суд о продлении срока ревизии. Суд удовлетворил ходатайство и продолжил ревизию на 5 дней с 17.09.2016 г.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство инфраструктуры Украины не будет присваивать международном аэропорту "Борисполь" имя Ивана Мазепы.