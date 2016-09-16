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Новости
Украина
15 сентября 16, 15:31
Руководство "Борисполя" обвинили в подставных тендерах
Борисполь
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Руководство аэропорта подозревают в махинациях.
Прокуратура расследует приобретение аэропортом "Борисполь" российских детекторов взрывчатых веществ на 4,31 млн грн. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 8 сентября, сообщают Наші гроші.
 
В расследовании сказано, что в сентябре 2014 правительство запретило приобретение на государственные средства товаров, работ и услуг у компаний из России. Но в декабре 2015 МА Борисполь провел тендер на закупку детекторов взрывчатки, победителем которого стало ООО  Проектно-технический центр. Фирма утверждала, что продает оборудование "Inward Detection". Однако установлено, что фактическим производителем является российская компания Диагностика-М, а чешская фирма была создана с целью реализации российской продукции на территории Украины.
 
Также сообщается, что сертификация детекторов взрывчатых веществ проводилась с нарушениями законодательства, в связи с чем Проектно-технический центр победил в тендере, предоставив недостоверные данные.
 
Следователи считают, что схема была создана и организована директором фирмы "Проектно-технический центр". Также в схему были вовлечены служащих ГП МА Борисполь, Госавиаслужбы и Государственной фискальной службы. В дальнейшем, по информации следователей, 4,3 млн грн были перечислены фирме, контролируемой резидентом из России.

 
Кроме того, следствие хочет проверить возможные злоупотребления и на других тендерах аэропорта Борисполь
.
Речь идет о контракте с ЗАО ESSPO стоимостью 13,7 млн грн. Следователи располагают информацией, что должностные лица аэропорта Борисполь способствовали победе компании, возможно путем замены конвертов тендерного предложения.
 
Также руководство подозревают в лоббировании тендеров на услуги питания пассажиров (42,3 млн грн), закупки противообледеняющей жидкости (63,5 млн грн) и строительству насосно-фильтрационной станции (92 млн грн).
 
23 августа суд назначил ревизию финансово-хозяйственной деятельности ГП Международный аэропорт Борисполь за период с 01.01.2015 по 23.08.2016 по вышеупомянутыи тендерам. Аудиторской службе дали 15 дней на проверку. Но в связи с большим объемом документов прокуратура обратилась в суд о продлении срока ревизии. Суд удовлетворил ходатайство и продолжил ревизию на 5 дней с 17.09.2016 г.
 
Напомним, ранее сообщалось, что министерство инфраструктуры Украины не будет присваивать международном аэропорту "Борисполь" имя Ивана Мазепы.
Korrespondent
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