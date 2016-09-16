Климкин: Я вообще не верю в заявления о прекращении огня

:Министр иностранных дел Павел Климкин отрицает принуждение Францией и Германией Украины к принятия закона о местных выборах и предоставление особого статуса Донбассу. Об этом он сказал журналистам во время посещения Донецкой области вместе с министрами иностранных дел Германии и Франции, передают Украинские Новости.

"Они также понимают, что нужно продвигаться путем политического трека, нужно продвигаться путем освобождения заложников, без всех этих компонентов ничего не будет — это они и понимают под "параллельностью". Но они не заставляют нас сначала что-то принимать, так как, если мы сейчас это примем, это означает, что те, кто сейчас Россией поставлен у власти, они просто будут легитимизированы и ничего больше", — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что Украина не допустит интеграции Донбасса как колонии России, а будет добиваться, чтобы украинский Донбасс реально вернулся к нормальной жизни.

В то же время, Климкин не верит в возможность полного прекращения огня на Донбассе без обеспечения доступа миссии ОБСЕ ко всей территории Донбасса, в том числе обеспечение ею контроля на российско-украинской границе.

"Я вообще не верю в заявления о прекращении огня. Реально, прекращение огня будет тогда, когда ОБСЕ будет иметь доступ ко всей территории Донбасса и когда она сможет работать 24 часа в сутки", — сказал Климкин.

Он выразил уверенность, что его коллеги понимают, что без обеспечения безопасности никаких дальнейших шагов не будет.

"Поэтому сейчас нужно идти шагами от разграничения, на самом деле усиливая ОБСЕ, достигнув того, что ОБСЕ реально контролирует ситуацию, что ОБСЕ выйдет на границу и только тогда мы будем говорить о каком-то прогрессе в сфере безопасности и они это прекрасно понимают", — сказал министр.

Напомним, в среду глава МИД Франции Жан-Марк Эро выступая на брифинге в Киеве заявил, что после установления режима тишины на Донбассе Киев должен начать выполнение политических условий минских соглашений. А именно принятие законов о местных выборах на Донбассе и о его спецстатусе. И уже после этого Верховная Рада должна утвердить дату проведения выборов, завершиться конституционная реформа, приняты законы об амнистии.