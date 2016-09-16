Новый проект о спецконфискации или Закон для рейдеров

Закон о специальной конфискации в Украине уже стал “притчей во языцех”.

Три проекта вносилось в парламент, восемь раз Рада пыталась за него проголосовать, но в итоге решение так и не было принято.

Политиков обвиняли в попытке протащить закон, который приведет к нарушениям прав человека.

Сейчас власти говорят, что устранили все недостатки и противоречия. Законопроект может быть принят уже на следующей неделе.

Корреспондент.net разбирался в новом законе о спецконфискации.

Новое положение

Принципиальное отличие этого проекта от всех других инициатив – весь процесс взыскания необоснованных активов происходит не в рамках уголовного производства, а в гражданском, исковом производстве.

Согласно новому законопроекту органы прокуратуры будут подавать гражданский иск, а ответчик должен будет доказать в суде, что активы были приобретены законным путем.

Новый механизм спецконфискации можно будет применить только к ограниченному кругу активов – деньгам на счетах, ценным бумагам и валютным ценностям.

Подать иск сможет только Генеральный прокурор, исполняющий обязанности Генерального прокурора или руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Применять механизм спецконфискации можно будет только к активам бывших чиновников, против которых ведется уголовное производство по коррупционному преступлению. На момент подачи гражданского иска по конфискации активов лицо, должно пребывать в розыске не менее 2 месяцев.

Предыдущие недостатки

Предыдущие проекты не соответствовали стандартам ЕС. Они содержали риски нарушения прав человека и конфискации имущества людей, которые не смогут себя защитить.

Теперь министр юстиции Павел Петренко говорит, что все недостатки были устранены, текст законопроекта согласован с представителями Европейского союза.

Министр утверждает, что Виктор Янукович и его соратники вывели из страны около 20-30 миллионов евро.

По словам Петренко, если “эта Рада не проголосует за спецконфискацию, проголосует уже следующая, это будет важным звоночком”.

Лоббирует принятие закона прежде всего фракция “Народный Фронт”.

Депутат фракции Антон Геращенко заявляет, что введение механизма специальной конфискации - это общемировая практика.

Он уверен, что у Украины не будет проблем с Европейским судом по правам человека из-за конфискации имущества, потому что в других странах Европейский суд уже признал такую процедуру законной.

Действующие политики в зоне риска

Механизм подготовленного Минюстом очередного законопроекта о спецконфискации может быть применен не только к окружению Виктора Януковича, но и к нынешним депутатам, заявил общественный активист Карл Волох.

Волох отметил, что в этот раз сфера действия этого закона была несколько сужена, чтобы успокоить депутатов и они за него голосовали. Однако, признал он, все равно останется возможность привлечь нынешних политиков и чиновников к ответственности.

«Потом, когда люди посмотрят, как он действует, можно будет применить его на нынешних коррупционерах, которые никуда не делись», - заявил он.

Он признал, что именно неизбирательность закона, позволяющая конфисковать имущество у широкого круга лиц, вызывает в данный момент замечания и у международных экспертов.

Об этом во время презентации заявил и координатор проекта ЕС «Поддержка реформы в сфере правосудия» Довидас Виткаускас.

«С одной стороны, нужно изымать именно те активы, владение которыми не является обоснованным, но с другой нужно защищать собственность людей. Именно над этим мы и работаем с Министерством юстиции, и здесь есть несколько расхожие моменты в подходах», - заявил он.

Не все так гладко

Существует большой риск, что с помощью нового закона отдельные политические группы смогут провести свои коррупционные схемы, заявил в комментарии Корреспондент.netэксперт Реанимационного пакета реформ Виктор Таран.

“Такой закон нужен, но его могут использовать и для того, чтобы вообще сорвать процесс спецконфискации и дискредитировать его”, - заявил Таран.

В законодательном поле и сейчас достаточно инструментов и механизмов, чтобы возвращать активы, приобретенные преступным путем, считает исполнителный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

По ее мнению, новый закон власти нужен, чтобы “окончательно похоронить все расследования против Януковича и его людей“.

“Такие сумасшедшие попытки принять этот закон уже на протяжении года, еще раз подтверждают несостоятельность, а что еще хуже – отсутствие желание Генеральной прокуратуры доводить до суда дела против Виктора Януковича и его соратников. Классическая стандартная процедура конфискации имущества идет через уголовный процесс. Нужно пособирать доказательства незаконного происхождения активов и доказать их в суде. Этого Генеральная прокуратура не делает, а придумываются новые законы”, - говорит Каленюк.

По ее словам, новый законопроект лучше предыдущих, в нем есть система предохранителей, но “в парламенте могут быть попытки внести правки, который превратят этот законопроект в потенциальный инструмент рейдерства и атаки на любого неугодного”.

С этим законопроектом нужно быть чрезвычайно осторожным, огромной необходимости его принятия нет, подчеркнула эксперт.