Кернес припомнил Луценко обещание не мстить

Харьковский городской голова Геннадий Кернес в четверг, 15 сентября, в эфире 112 Украина напомнил слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что он никому не будет мстить на своей должности.

"… Луценко с трибуны ВР сказал, что мстить никому он не будет. Здесь другие мотивы. Конечно, у меня непростые отношения с Юрием Луценко еще с тех времен, когда он стал министром внутренних дел. Меня обвиняли в том, что я принимаю наркотики и так далее. Это все, конечно, не так", – сказал Кернес.

Кроме того, харьковский мэр прокомментировал сегодняшние обыски. В связи с ними Кернес заявил, что если нет коррупции, то ее можно придумать.

"Поэтому вот такие постановления суда, которые я сегодня читал... Я думаю, что это придуманная иллюзия, при которой можно провести обыски, заявить об этом, потому что по-другому оно не смотрится", – считает харьковский градоначальник.

Как сообщал Корреспондент.net, у Кернеса и Добкина утром, 15 сентября, прошли обыски.

Напомним, в марте 2015 года Генпрокуратура сообщила Кернесу о подозрении в преступлениях по трем статьям. Ему вменяют незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки и угроза убийством.

Последнее заседание суда по делу Кернеса 29 августа не состоялось из-за отсутствия мэра. Следующее заседание запланировано на 26 сентября.