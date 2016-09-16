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Новости
Украина
15 сентября 16, 17:01
Киев не видит условий для спецстатуса Донбасса
Ирина Геращенко
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Пока не выполняются минские соглашения, говорить о статусе Донбасса нельзя, уверена представитель Украины.
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко посетила Краматорск вместе министрами иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Франции Жан-Марком Эйро, сообщает ОстроВ.
 
Ирина Геращенко высказалась по поводу возможного предоставления особого статуса Донбассу.
 
"Я не Ванга. Я реалист и хочу сказать, что на сегодня ни одной предпосылки чтобы завтра такая дискуссия в парламенте произошла, нет. У нас продолжается ежедневное нарушение режима тишины, не выполнен ни один пункт Минских соглашений: у нас заблокировано освобождение заложников и нет доступа гуманитарных миссий на оккупированную территорию. У нас в группе, где обсуждаются модальности и возможность проведения выборов нет достижений ни по одной модальности", - сказала Геращенко. 

А глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подчеркнул, что о выборах на Донбассе не может быть и речи. "Особый статус для Донбасса" может быть только в виде децентрализации и формирования объединенных самоуправляющихся громад. 
 
"Наша позиция однозначна и ясна: Донецкая область должна быть украинской полностью. Никакой "санитарной границы" не может быть. Нам безусловно нужна поддержка наших партнеров. Но если даже такой поддержки не будет, мы все равно не откажемся от целостности Украины", - подчеркнул Жебривский.
 
Напомним, ранее Ирина Геращенко заявила об увеличении числа удерживаемых на Донбассе пленных. 
Korrespondent
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