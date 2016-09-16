Новости Украина
15 сентября 16, 17:06
В Украине среди пожарных появятся добровольцы
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Добровольцем сможет стать любой физически крепкий человек.
Добровольцем сможет стать любой физически крепкий человек. В Украине будут действовать пожарники-добровольцы, сообщил на брифинге в четверг, 15 сентября, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По словам министра, МВД начинает процесс децентрализации системы и создания комплексных пожарных команд с участием добровольцев.
В ряды добровольцев сможет вступить любой человек от 18 до 60 лет с соответствующими физическими кондициями. В ближайшее время в местах внедрения данного пилотного проекта будут опубликованы соответствующие призывы к украинцам.
Как сообщал Корреспондент.net, 5 сентября Арсен Аваков пообещал ликвидировать пожарную инспекцию.
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