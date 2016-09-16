В Украине среди пожарных появятся добровольцы

По словам министра, МВД начинает процесс децентрализации системы и создания комплексных пожарных команд с участием добровольцев.





В ряды добровольцев сможет вступить любой человек от 18 до 60 лет с соответствующими физическими кондициями. В ближайшее время в местах внедрения данного пилотного проекта будут опубликованы соответствующие призывы к украинцам.





Как сообщал Корреспондент.net, 5 сентября Арсен Аваков пообещал ликвидировать пожарную инспекцию.