Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
28.86
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
Новости
Украина
15 сентября 16, 17:06
В Украине среди пожарных появятся добровольцы
пожар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Добровольцем сможет стать любой физически крепкий человек.
Добровольцем сможет стать любой физически крепкий человек. В Украине будут действовать пожарники-добровольцы, сообщил на брифинге в четверг, 15 сентября, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам министра, МВД начинает процесс децентрализации системы и создания комплексных пожарных команд с участием добровольцев.

В ряды добровольцев сможет вступить любой человек от 18 до 60 лет с соответствующими физическими кондициями.  В ближайшее время в местах внедрения данного пилотного проекта будут опубликованы соответствующие призывы к украинцам.

Как сообщал Корреспондент.net, 5 сентября Арсен Аваков пообещал ликвидировать пожарную инспекцию. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Ценой жизни собака спасла ребенка своей хозяйки (фото)
Хомутынник за скорейшее восстановления связей с Россией
Властям Панамы подали запрос на выдачу Каськива
Хуг заговорил о возможном скорейшем мире на Донбассе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Медведчук: Заработки украинцев в валюте сократились на 53%
noimageРоссия доставила в ЛНР и ДНР больше 2,5 тонн горючего
noimageОБСЕ: В зоне АТО много неотведенного вооружения
noimageЭкс-командир Азова нардеп Билецкий собрал свою партию
noimageВенгрия упрощает процесс трудоустройства для украинцев
Лента новостей
Загрузка...