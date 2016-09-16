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Новости
Украина
15 сентября 16, 18:01
Украина будет продавать оружие в Африку
оборона
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На выставке в ЮАР представили потенциал отечественного ВПК.

Делегация государственной хозрасчетной внешнеторговой и инвестиционной фирмы Укринмаш провела переговоры с руководителями военных ведомств ряда африканских стран о поставках украинского оружия.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома (в состав которого входит Укринмаш) в рамках военной выставки Africa Aerospace and Defense AAD, проходящей в ЮАР, представителям Анголы, Кении, Танзании, Нигерии, Конго и Мозамбика презентовали потенциал предприятий ВПК Украины, в частности, в бронетанковой, авиационной и судостроительной отраслях.

Отмечается, что иностранцы заинтересовались украинскими радиолокационными системами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщалось, Алжир купил в Украине противотанковые комплексы Скиф. 
Korrespondent
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