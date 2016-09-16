Украина будет продавать оружие в Африку

Делегация государственной хозрасчетной внешнеторговой и инвестиционной фирмы Укринмаш провела переговоры с руководителями военных ведомств ряда африканских стран о поставках украинского оружия.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома (в состав которого входит Укринмаш) в рамках военной выставки Africa Aerospace and Defense AAD, проходящей в ЮАР, представителям Анголы, Кении, Танзании, Нигерии, Конго и Мозамбика презентовали потенциал предприятий ВПК Украины, в частности, в бронетанковой, авиационной и судостроительной отраслях.





Отмечается, что иностранцы заинтересовались украинскими радиолокационными системами и средствами радиоэлектронной борьбы.





Как сообщалось, Алжир купил в Украине противотанковые комплексы Скиф.



