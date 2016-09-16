Боевики продолжают провокационные обстрелы

За прошедшие сутки, четверг, 15 сентября, российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. При этом, как сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО, наши войска неуклонно соблюдают Минские соглашения.

Однако российские наемники только на Донецком направлении 12 раз нарушали "режима тишины". В частности, обстрелы со стороны противника из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия велись по позициям украинских военных в населенных пунктах Авдеевка, Верхнеторецкое и Зайцево. Кроме того, по Зайцево оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а под Верхнеторецком работал снайпер.

На Мариупольском направлении также было неспокойно. Тут зафиксировано 16 нарушений "режима тишины". Российско-оккупационные войска вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Широкино, Марьинки, и Новотроицкого.

На Луганском направлении зафиксировано два нарушения "режима тишины". Противник нарушил режим "тишины" в районе Новоалександровки, где открывал огонь из стрелкового оружия.

Напомним, Генеральный штаб Российской Федерации отдал распоряжение своим оккупационным войскам на временно оккупированных территориях востока Украины прекратить огонь.

Как сообщалось вчера, с нуля часов пятницы, 15 сентября, в зоне проведения антитеррористической операции объявлен очередной этап режима тишины.