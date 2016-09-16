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Новости
Украина
16 сентября 16, 10:03
Дания не признает российские выборы в Крыму
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Российские выборы в Крыму неприемлемы.

Дания не намерена признавать результаты российских парламентских выборов в оккупированном Россией украинском Крыму.

Об этом в пятницу утром, 16 сентября, заявил министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен. По его словам, речь идет об оккупации части украинской территории, и власти Дании считают неприемлемым заявление России о том, что выборы там "свободные и честные".

Напомним, Украина призвала международное сообщество не признавать результатов выборов в Государственную думу, нижней палаты парламента России, 18 сентября учитывая, что Кремль решил проводить их также и на территории оккупированного украинского Крыма.

Как сообщал УРА-Информ, в Парламентской Ассамблее Совета Европы считают, что пока слишком рано говорить о подтверждении полномочий российской делегации после проведения выборов в Госдуму РФ.
URA-Inform
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