Порошенко: Уход Путина ничего не решит

Уход Владимира Путина не улучшит российско-украинские отношения. Такое мнение высказал Порошенко, отвечая на вопрос, улучшатся ли отношения Украины и России после ухода Владимира Путина.

"Проблема возникла из-за кремлевской команды. Несмотря на то, что Путин все решает, все-таки есть целая команда, поддерживающая его в этом. При таких обстоятельствах мы должны действовать решительно, пока не изменится сама Россия", — сказал президент Украины в ходе 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Мир, Европа и Украина: штормы перемен" в пятницу в Киеве.

При этом он отметил, что ситуация в РФ уже меняется. "Вы видите, какие изменения произошли в России за последние два года: больше нет стратегического резерва, нет экономического роста, существенное снижение жизненных стандартов, нет модернизации и инвестиций. Даже для печально известного (Керченского — Ред.) моста нет денег", — указал Порошенко.

Также президент саркастически заявил, что сразу же выступит за отмену санкций, как только российские оккупанты покинут территорию Украины. "Доволен ли я этим? Нет. Я первым поддержу снятие санкций с России, когда РФ выйдет из Крыма и Востока страны. Мы не радуемся тому, что снижаем уровень жизни в РФ, и нам этого не нужно. Но может ли быть другой способ мотивирования России, чтобы они убрались? Это возможность продления санкций со стороны европейских стран", — сказал Порошенко.

Кроме этого президент Украины считает, что Европейский Союз должен изменить график рассмотрения режима санкций против России и перейти от полугодовых к годовым санкциям

"Частое возвращение к этому вопросу приводит к слишком большим дискуссиям в Европейском Союзе и дает России шанс расшатать его единство", — сказал он.

Порошенко предлагает ввести новые секторальные санкции, не лишним было бы возобновление поправки "Джексона-Вэника" относительно России.

"Я — тот человек, который в свое время просил в американском Конгрессе снять поправку "Джексона-Вэника" относительно Украины. Сейчас пришло время ввести ее в отношении России", — сказал глава Украинского государства.

СПРАВКА

Поправка Джексона-Вэника — поправка 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека.

В марте 2006 года поправка была отменена в отношении Украины, а в ноябре 2012 года — в отношении. В настоящее время поправка продолжает действовать в отношении ряда стран, в том числе Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.