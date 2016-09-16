Стрельба в центре Киева, есть пострадавший

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции. Стрельба произошла недалеко от станции "Крещатик". На месте было обнаружено мужчину с проникающим ранением живота. Врачи при осмотре обнаружили повреждение внутренних органов и предмет, который был похож на пулю.

Мужчина рассказал, что стал жертвой стрельбы. Когда он получил ранение, то сумел добраться до станции метро, где прохожие вызвали ему скорую помощь.

Данные сведения были внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событий Печерского управления полиции. По данному факту следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства.

На данный момент устанавливается проверка всех деталей происшествия, разыскивают мужчину, который причастный к этому.

Как ранее сообщалось, в Киеве неизвестные обстреляли мужчину.