Кучма: ФРГ и Франция ответственны за Минск

Германия и Франция, как члены "Нормандской четверки", должны взять на себя ответственность за невыполнение Минских соглашений. Так считает представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма.

"Я думаю, такие вопросы вы должны были вчера задавать главным представителям нормандской четверки, в первую очередь Германии и Франции, потому что они главные люди, которые принимали решения, и отвечают сегодня за эти решения. Если эти решения не выполняются в той мере, в которой записаны в протокол, в первую очередь номер два, они пусть на себя берут вину, не на Трехстороннюю контактную группу", – сказал он в кулуарах 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Мир, Европа и Украина: штормы перемен" в Киеве пятницу, 16 сентября.





По его словам, задача Трехсторонней группы - контакты, а не принятие решений, основные решения должна принимать, в том числе Верховная Рада.





Как сообщал Корреспондент.net, посол Германии в Украине Эрнст Райхель считает, что Украина в рамках минских договоренностей по Донбассу не может полностью отстоять свою позицию.











