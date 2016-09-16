Ответ Порошенко на требования ЕС по спецстатусу для Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что без выполнения Россией своих обязательств в сфере безопасности на Донбассе, Украина не сделает ни шага вперед.

"Меня часто обвиняют, что Украина недостаточно продвигается дипломатическим путем Минских переговоров. Мой ответ прост: Ни одного шага вперед, пока российская сторона не отведет свои войска на безопасное расстояние и не осуществит меры в сфере безопасности!", - заявил он, выступая на 13-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Напомним, 14 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро на совместном брифинге с главами МИД Германии и Украины, заявил, что Украина должна выполнить свое обязательство и принять законодательство о проведении выборов на неподконтрольном Донбассе и об особом статусе региона, а также осуществить амнистию сепаратистов.