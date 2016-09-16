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Новости
Украина
16 сентября 16, 14:08
Ответ Порошенко на требования ЕС по спецстатусу для Донбасса
Порошенко
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Украина не сделает ни одного шага вперед, пока Россия не выполнит свои обязательства.
Украина не сделает ни одного шага вперед, пока Россия не выполнит свои обязательства.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что без выполнения Россией своих обязательств в сфере безопасности на Донбассе, Украина не сделает ни шага вперед.

"Меня часто обвиняют, что Украина недостаточно продвигается дипломатическим путем Минских переговоров. Мой ответ прост: Ни одного шага вперед, пока российская сторона не отведет свои войска на безопасное расстояние и не осуществит меры в сфере безопасности!", - заявил он, выступая на 13-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Напомним, 14 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро на совместном брифинге с главами МИД Германии и Украины, заявил, что Украина должна выполнить свое обязательство и принять законодательство о проведении выборов на неподконтрольном Донбассе и об особом статусе региона, а также осуществить амнистию сепаратистов.
Korrespondent
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