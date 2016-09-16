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Новости
Украина
16 сентября 16, 14:43
Венгрия упрощает процесс трудоустройства для украинцев
Венгрия
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В стране дефицит кадров из-за того, что молодежь массово перебирается в Западную Европу.
В стране дефицит кадров из-за того, что молодежь массово перебирается в Западную Европу. Министр экономики Венгрии Мигай Варга заявил, что правительство должно упростить процедуру выдачи разрешений на трудоустройство гражданам соседних государств, не являющихся членами ЕС, в чатсности, для Украины. Об этом он сказал в интервью журналу Heti válasz, передает Радио Свобода.

Дипломат отметил, что в Венгрии ощущается острый дефицит трудовых кадров (не менее 50 тысяч вакансий).
 
По его словам, предпочтение нужно предоставлять тем, кто "разделяет морально-этические и культурно-исторические ценности венгров".
 
Министр привел в пример гибкий подход в этом вопросе Чехии, где сейчас официально работает 200-220 тысяч украинцев, и Польши (около 2 миллионов граждан Украины). По разным оценкам, только из Венгрии, население которой составляет менее 10 миллионов, почти 600 тысяч граждан, преимущественно молодежь, уехали на заработки в Западную Европу.
 
Согласно исследованию компании Manpower Group за прошлый год, в Венгрии больше всего не хватает водителей, инженеров, бухгалтеров, хронически не хватает медработников, в частности, 300 участков остались без практических семейных врачей, или около 300 тысяч пациентов не имеют своего терапевта.
 
Также ощущается острая нехватка программистов, хотя эта категория является самой высокооплачиваемой.
 
Для легального трудоустройства в Венгрии, как и в других странах ЕС, гражданам стран, не входящих Евросоюза, как правило, необходимо получить разрешение на право такого трудоустройства, а затем обращаться с просьбой о долгосрочной визы или вида на жительство для этой цели.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Польша усложнит правила трудоустройства украинцев.
Korrespondent
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