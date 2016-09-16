Венгрия упрощает процесс трудоустройства для украинцев

Дипломат отметил, что в Венгрии ощущается острый дефицит трудовых кадров (не менее 50 тысяч вакансий).

По его словам, предпочтение нужно предоставлять тем, кто "разделяет морально-этические и культурно-исторические ценности венгров".

Министр привел в пример гибкий подход в этом вопросе Чехии, где сейчас официально работает 200-220 тысяч украинцев, и Польши (около 2 миллионов граждан Украины). По разным оценкам, только из Венгрии, население которой составляет менее 10 миллионов, почти 600 тысяч граждан, преимущественно молодежь, уехали на заработки в Западную Европу.

Согласно исследованию компании Manpower Group за прошлый год, в Венгрии больше всего не хватает водителей, инженеров, бухгалтеров, хронически не хватает медработников, в частности, 300 участков остались без практических семейных врачей, или около 300 тысяч пациентов не имеют своего терапевта.

Также ощущается острая нехватка программистов, хотя эта категория является самой высокооплачиваемой.

Для легального трудоустройства в Венгрии, как и в других странах ЕС, гражданам стран, не входящих Евросоюза, как правило, необходимо получить разрешение на право такого трудоустройства, а затем обращаться с просьбой о долгосрочной визы или вида на жительство для этой цели.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша усложнит правила трудоустройства украинцев.