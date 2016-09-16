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Новости
Украина
16 сентября 16, 15:42
Экс-командир Азова нардеп Билецкий собрал свою партию
Андрей Билецкий
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Народный депутат Андрей Билецкий анонсировал на праздник УПА создание новой политической партии.

14 октября в Украине должна появиться новая партия, созданная по инициативе руководства полка "Азов". Об этом рассказал в Мариуполе бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий, передает местный сайт 0629.com.ua.

Он сообщил, что партия будет строиться по сетевому принципу.

"Нынешние партии в Украине имеют фейковых членов. У нас будет по-другому. Мы будем искать лидеров в городах, которые смогут объединить вокруг себя актив, и создавать сеть по всей Украине", — пояснил принцип партийного строительства Билецкий.

По его словам, пока названия у создаваемой партии нет. Не ответил он и по поводу идеологии. Но пояснил, что хочет объединить сознательных, активных людей, волонтеров, бизнесменов, вокруг идеи строительства новой Украины. "Мы не за такую Украину погибали", — добавил Билецкий.

Следует отметить, что на данный момент функционирует т.н. "Гражданский корпус "Азов", который участвуют в митингах под Верховной Радой. Также его активисты отметились в недавней стычке на месте конфликтного строительства в пер. Святошинский в Киеве. После этого они провели митинг под офисом "Киевгорстроя" и некоторое время не пускали людей на работу.

Напомним, в Украине сейчас зарегистрировано 349 политсил. Почти половина из них появилась за последние 5 лет.
Delo
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