Экс-командир Азова нардеп Билецкий собрал свою партию

14 октября в Украине должна появиться новая партия, созданная по инициативе руководства полка "Азов". Об этом рассказал в Мариуполе бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий, передает местный сайт 0629.com.ua.

Он сообщил, что партия будет строиться по сетевому принципу.

"Нынешние партии в Украине имеют фейковых членов. У нас будет по-другому. Мы будем искать лидеров в городах, которые смогут объединить вокруг себя актив, и создавать сеть по всей Украине", — пояснил принцип партийного строительства Билецкий.

По его словам, пока названия у создаваемой партии нет. Не ответил он и по поводу идеологии. Но пояснил, что хочет объединить сознательных, активных людей, волонтеров, бизнесменов, вокруг идеи строительства новой Украины. "Мы не за такую Украину погибали", — добавил Билецкий.

Следует отметить, что на данный момент функционирует т.н. "Гражданский корпус "Азов", который участвуют в митингах под Верховной Радой. Также его активисты отметились в недавней стычке на месте конфликтного строительства в пер. Святошинский в Киеве. После этого они провели митинг под офисом "Киевгорстроя" и некоторое время не пускали людей на работу.

Напомним, в Украине сейчас зарегистрировано 349 политсил. Почти половина из них появилась за последние 5 лет.