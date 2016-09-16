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Украина
16 сентября 16, 15:51
ОБСЕ: В зоне АТО много неотведенного вооружения
АТО
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Позиции двух сторон слишком близко друг от друга.
Позиции двух сторон слишком близко друг от друга.

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) все еще остается много неотведенного тяжелого вооружения. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, передает Интерсфакс-Украина.

По словам Хуга, ежедневно наблюдатели миссии видят в так называемой зоне безопасности артиллерийские установки, минометы, реактивные системы залпового огня.

Также представитель ОБСЕ напомнил, что, согласно Минским договоренностям и согласованным графикам, все это вооружение должно было быть отведено.
"Кроме того, для обеспечения стойкого прекращения огня необходимо увеличить расстояние между позициями двух сторон. На сегодня они все еще находятся слишком близко друг к другу", – добавил Хуг.

В то же время, замглавы СММ заявил, что в целом перемирие соблюдается.
"Согласно отчетам всех наших офисов в Донецкой и Луганской областях, ночь прошла спокойно. Последнее нарушение тишины зафиксировано в 16.50 накануне в районе Ясиноватой - Авдеевки Донецкой области. На всем пространстве от Станицы Луганской (Луганская область) до Широкино (Донецкая область) - ни одного взрыва или даже выстрела", - заявил Хуг.
Korrespondent
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