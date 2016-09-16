Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
29.00
USD
25.82
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
Новости
Украина
16 сентября 16, 16:26
Медведчук: Заработки украинцев в валюте сократились на 53%
зарплата
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Евроинтеграционные устремления власти привели к обнищанию народа, уверен лидер "Украинского выбора".
Евроинтеграционные устремления власти привели к обнищанию народа, уверен лидер "Украинского выбора".

По сравнению с 2013 годом заработки украинцев в валюте сократились на 53%, хотя еще в 2003 году Украина была в четверке лидеров СНГ по уровню зарплат. Об этом написал на своей странице в Facebook лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

Он привел данные экспертов, которые зафиксировали в первом полугодии 2016 года в Украине одну из самых низких на постсоветском пространстве официальных средних зарплат – $192.

"Хуже ситуация только в Таджикистане – $116. В РФ средняя зарплата достигает $556, в Казахстане – $407, в Армении – $386, в Беларуси – $348. Даже молдаване и киргизы, которые традиционно считались беднее украинцев, получают теперь $242 и $202 соответственно", – отметил Медведчук.

Он убежден, что именно евроинтеграционные устремления власти "привели к разрыву торгово-экономических связей с РФ, потере экспорта, развалу экономики и обнищанию народа".

Как сообщал Корреспондент.net, средняя номинальная заработная плата штатных работников в Украине в годовом измерении выросла на 22,4%, составив 5 374 гривен. Реальная заработная плата в Украине в июле 2016 года по сравнению с июлем 2015 года увеличилась на 14,8%, по сравнению с июнем 2016 года – на 0,9%.
Korrespondent
Ещё по теме:
Как Украина прожила целый год без финпомощи
Выборы в Госдуму: оппозиция боится даже выходить на улицы
Венгрию могут выгнать из ЕС
Смерть Каримова приведет к усилению российского контроля
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россия доставила в ЛНР и ДНР больше 2,5 тонн горючего
noimageОБСЕ: В зоне АТО много неотведенного вооружения
noimageЭкс-командир Азова нардеп Билецкий собрал свою партию
noimageВенгрия упрощает процесс трудоустройства для украинцев
noimageОтвет Порошенко на требования ЕС по спецстатусу для Донбасса
Лента новостей
Загрузка...