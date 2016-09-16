Медведчук: Заработки украинцев в валюте сократились на 53%

По сравнению с 2013 годом заработки украинцев в валюте сократились на 53%, хотя еще в 2003 году Украина была в четверке лидеров СНГ по уровню зарплат. Об этом написал на своей странице в Facebook лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

Он привел данные экспертов, которые зафиксировали в первом полугодии 2016 года в Украине одну из самых низких на постсоветском пространстве официальных средних зарплат – $192.

"Хуже ситуация только в Таджикистане – $116. В РФ средняя зарплата достигает $556, в Казахстане – $407, в Армении – $386, в Беларуси – $348. Даже молдаване и киргизы, которые традиционно считались беднее украинцев, получают теперь $242 и $202 соответственно", – отметил Медведчук.

Он убежден, что именно евроинтеграционные устремления власти "привели к разрыву торгово-экономических связей с РФ, потере экспорта, развалу экономики и обнищанию народа".

Как сообщал Корреспондент.net, средняя номинальная заработная плата штатных работников в Украине в годовом измерении выросла на 22,4%, составив 5 374 гривен. Реальная заработная плата в Украине в июле 2016 года по сравнению с июлем 2015 года увеличилась на 14,8%, по сравнению с июнем 2016 года – на 0,9%.



