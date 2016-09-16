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Украина
16 сентября 16, 17:17
Из "Дельта Банка" хотят вывести активов на 450 млн грн
Дельта Банк
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Фонд продолжает судится за активы "Дельта Банка"

Фонд гарантирования рассказал об очередных попытках вывода МТС.

Банк на основаниях, определенных действующим законодательством, возразил уступке прав.
После отзыва лицензии и начала ликвидации Национальному банку Украины за выданное ипотека, которые обеспечивали выполнение обязательств по кредитным договорам.

"Дельта Банк" узнал о таком судебном решении в конце августа. Сразу после этого банк подал в Печерское управления полиции заявление о совершении уголовного преступления — фальсификации документов с целью недопущения к участию в судебном процессе, что повлекло потерю активов на большие суммы.

Заявление принято полицией 6 сентября 2016, кроме того, банком подана апелляция на решение суда и заявление о восстановлении сроков на обжалование решения.
Delo
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