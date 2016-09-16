Кучма: Россия и ЛДНР против контроля за границей

Представители ЛНР, ДНР и Российской Федерации выступили против создания пятой подгруппы, которая бы занялась вопросом возвращения под контроль Украины участка госграницы с РФ на Донбассе. Об этом в интервью Интерфакс сообщил представитель Украины в в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма.

"Потому что (РФ и ЛНР/ДНР) прекрасно понимают, если граница будет наша, то решаются и многие другие проблемы. В первую очередь, связанные с поставками вооружений", - сказал Кучма.

В данное время в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе функционируют четыре подгруппы – по гуманитарным, политическим, экономическим вопросам, а также по вопросам безопасности.

Вместе с тем, Украина неоднократно выступала с инициативой создать еще одну, пятую подгруппу в рамках Трехсторонней контактной группы, которая бы занималась вопросом возвращения Украине контроля над участком границы с Россией.

Напомним, ранее Кучма заявил, что Франция и ФРГ должны взять на себя ответственность за невыполнение минских соглашений.