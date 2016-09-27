Пьяному СБУ-шнику за смертельную аварию дали всего 4 года

Ведущий специалист сектора защиты информации Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины приговорен к четырем годам тюрьмы за смертельное ДТП.

Соответствующее решение принял Святошинский районный суд города Киева, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона в пятницу, 23 сентября.





Также суд лишил майора права водить транспортные средства на два года. Кроме того мужчина должен будет выплатить родственникам погибшего более 100 тысяч гривен.





Согласно сообщению, в начале этого года сотрудник СБУ, "находясь в состоянии алкогольного и психотропного опьянения" за рулем своего авто Toyota RAV4 врезался в ВАЗ-2107, водитель которого погиб на месте аварии. ДТП произошло на Кольцевой дороге в Киеве.





Как сообщал Корреспондент.net, 28 августа пьяный сотрудник СБУ устроил ДТП с пострадавшими на трассе Киев-Харьков.



