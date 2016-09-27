Гройсман требует погасить задолженность перед шахтерами

Изменения нужны, чтобы закрыть задолженности перед украинскими шахтерами. Об этом глава правительства сказал журналистам в пятницу – 23 сентября.

Министру финансов было отдано поручение разработать изменения в госбюджет на этот год - чтоб закрыть задолженности, которые возникли перед шахтерами. То есть сегодня Минфин работает над уточнением этих цифр, которые будут внесены на следующую неделю в парламент.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве шахтеры в августе вишли на митинг, требуя введения моратория на закрытие государственных шахт.