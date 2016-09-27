DOCFLOW Украина 2016 - решения в сфере документооборота

Главное событие украинского рынка электронного документооборота и управления бизнес-процессами, конференция-выставка DOCFLOWУкраина 2016, пройдет 6 октября в НСК «Олимпийский» (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 55, помещение «Лаунж +2»).

DOCFLOW Украина уже в 10-й раз выступает в роли специализированной площадки для диалога между производителями и поставщиками решений систем электронного документооборота (СЭД) и их потенциальными и реальными потребителями.

Посетители DOCFLOW Украина 2016 смогут ознакомиться с последними достижениями и наработками в отрасли и провести профессиональные дискуссии на тему СЭД и управления бизнес-процессами. Направления информатизации на пути к «Digital Enterprise», о которых пойдет речь:

• Маркетинговые коммуникации;

• Бизнес процессы (BPM, WorkflowCollaboration);

• Внутренний и внешний документооборот (ЕСМ, СЭД);

• Финансы и учет (ERP);

• Аппаратные решения для организации документооборота (МФУ);

• Бизнесаналитика (Big Data and Analytics).

Помимо этого, в ходе конференционной части мероприятия компании-участники традиционно расскажут об успешно реализованных проектах в государственных органах, банках, страховых и промышленных предприятиях, поделятся последними наработками в области СЭД, потокового введения документов, управления бизнес-процессами, лингвистической поддержки в системах электронного документооборота и так далее.

Спикерами выступят системные интеграторы, производители аппаратного оборудования для бизнеса, поставщики комплексных решений для поддержки ключевых бизнес-процессов, эксперты, разработчики и поставщики решений в области автоматизации управления.

В этом году на конференции впервые выступят представители ProZorro – системы публичных государственных закупок.

Рынок СЭД в Украине развивается, реализовываются новые проекты, появляются новые эффективные решения, а поэтому конференция позволит получить уникальные знания об актуальных наработках рынка и даст ответы на интересующие вопросы.

Участие в конференции-выставке БЕСПЛАТНОЕ для всех, кто зарегистрируется на сайте www.docflow.ua.

Организатор – ABBYYУкраина

Спонсоры – OKI, InfoPlus, KonicaMinolta, ProZorro, 1C

Генеральный ITмедиа-партнер – «Компьютерное обозрение»

Медиа-партнеры – Siteua.org, Companion.ua, Channel4IT, HiTech.ua, «Информационные технологии для менеджмента»

Подробная информация и регистрация – на сайте www.docflow.ua или по тел. (044) 490-99-99.