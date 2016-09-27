Почему на карьере Саакашвили в Украине поставили крест

Михаил Саакашвили сидит на чемоданах: 8 октября в Грузии пройдут выборы, и его «Единое национальное движение» имеет шансы (хоть и небольшие) на победу. В противном случае он останется губернатором Одесской области еще надолго. В АП утверждают, что другого места для него нет.





Мир с президентом и Трухановым





Топ-темы, используемые «реформатором №1» для пиара, отработаны: трасса Одесса — Рени получила госфинансирование, центр админуслуг работает (с перебоями — задержки по зарплатам), таможня тоже, несмотря на «бардак» (выражение местного бизнеса). «Выбиваем деньги на взлетную полосу для аэропорта. Еще готовим одесский пакет реформ», — сказал сам губернатор в недавних интервью.





«На самом деле, трасса — ад: там готово 5–7%. Михо ничего не довел до конца. Прошляпил даже карт-бланш на назначение глав РГА. Конкурс провел, молодые ребята пришли — и были брошены на произвол старых, еще Кучминых, элит. В итоге многих просто «съели», — рассказал «Вестям» источник в АП. Итог: 8 из 27 глав РГА были отставлены советами (50–70% голосов). «Не потому, что плохие. Потому, что молодые и олицетворяли Саакашвили — всех отвергли объективно. Теперь президент объявил новый конкурс, но уже без аккомпанемента Саакашвили», — сказал местный политолог Геннадий Чижов.













Одновременно идет диалог с АП: губернатор закопал топор войны (вместе с перспективами собственного политпроекта). «Пропала воинственная риторика в отношении лично президента, конкурса по продаже ОПЗ, найдено взаимопонимание даже с мэром Геннадием Трухановым — оба они лоббировали интересы Одессы, как города, принимающего Евровидение, — перечислил политолог Руслан Бортник. — А одесская полиция (подчиняется Георги Лорткипанидзе, экс-замглавы МВД Грузии) гоняла митинг радикалов против Труханова, из-за чего депутаты-ляшковцы начали скандалить с Хатией Деканоидзе». Так же резко действовала полиция против батальона «Азов» (боролся с застройщиками) — по предположению источников «Вестей», сближение с АП стало возможным в силу противоречий Саакашвили с Арсеном Аваковым, которого называют куратором радикалов.





Соратников видят в Тбилиси





Альтернативы у Михо две: либо побеждать на выборах в Грузии, либо продолжать работу в Украине. «Причем другого места ему уже нет — ни в Киеве, ни в Украине в целом. Поэтому область останется в статусе «заложника ситуации», — пояснил «Вестям» источник в АП. «Более того, Саакашвили винят в лоббировании собственных финансовых интересов, — посетовал Чижов. — По нашим данным, его рейтинг в области из-за этого упал ниже 10%».





Предвыборные перспективы Национального движения (его ведет к победе супруга Саакашвили, Сандра Рулофс) также призрачны. «Шансы на реванш явно меньше, чем он рассчитывает — они будут вторыми, наберут 25–30%, этого недостаточно для полноценной победы и формирования коалиции, — сказал «Вестям» грузинский политолог Тенгиз Аблотия. — Без победы возвращение Саакашвили в Тбилиси невозможно. В отличие от других соратников экс-президента, кстати: я часто вижу в аэропорту ту же Хатию Деканоидзе». По мнению Руслана Бортника, команда грузин замерла в ожидании окончания украинского политического цикла (как, собственно, и многие «доморощенные» политики). «Свою судьбу с Украиной он уже особо не связывает, понял, что больших политических перспектив тут не будет, и в Грузии рейтинги лучше», — убежден эксперт.





Судьбы экспатов





Любопытно, что подобным образом сложились судьбы многих экспатов, работавших в Украине: экс-зам Авакова, Эка Згуладзе, уехала во Францию («Ее ребенок ходит там в школу», — сказал наш источник), бывшая глава Минфина Наталья Яресько стала главой престижной школы лидерства «Аспен» («фабрика политиков», которую окончили многие наши топы), Михаил Квиташвили вернулся в США, где получил предложение по работе. Экс-министр экономики Айварас Абромавичус может войти в правительство Литвы (получил предложение от консервативной партии), но пока живет между Киевом и Вильнюсом.





Также между двумя городами разрывается близкий некогда к Саакашвили реформатор и его зам Саша Боровик. «Живу в Нью-Йорке и Мюнхене, работаю в корпорации Bio-Signal, созданной при Нью-Йоркском университете, руковожу юридической практикой, — сообщил он «Вестям». — Возвращаться не собираюсь: обжегся, когда меня приглашали на должность в Кабмин Яценюка, а полномочий не дали. Потом партия президента выдвинула в кандидаты на мэра Одессы, но сам президент поддержал нынешнюю мафиозную структуру. Президент — убедительный спикер, но не реформатор (он их боится), и в кадрах поставил на старые силы. А демократы пока кажутся очень слабыми и неспособными к организации, для того чтобы выставить сильного кандидата как альтернативу».



