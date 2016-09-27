Кульбида рассказал о «бабьем лете» и дал прогноз на зиму

В октябре возможно «бабье лето». Будущая зима не будет принципиально отличаться от предыдущих.





Об этом «Обозревателю» рассказал начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида.





Отвечая на вопрос, когда наступит потепление, он сказал: «На протяжении ближайших двух недель — вряд ли. Позже, в октябре, как правило, есть периоды, когда тепло возвращается, и это можно расценивать как “бабье лето”. Но до конца сентября этого не будет».





Кульбида пояснил: его прогноз базируется на показателях предыдущих лет.





Может ли в текущем году наступить ранняя зима?





«Прежде всего, надо понимать, что такое зима. Это стойкий переход среднесуточной температуры через ноль градусов в сторону понижения», — пояснил глава Гидрометцентра.





В этом контексте он заметил: «Этот переход может произойти даже в ноябре, но после этого возвращается тепло».





По его оценкам, «вероятнее всего, как и в многие предыдущие годы, сначала будет похолодание, переход через ноль, а потом возвращение тепла. Эта зима не будет принципиально отличаться от предыдущих зим».





Ранее Гидрометцентр спрогнозировал: начиная с понедельника, 19 сентября, в Украину придет новый северо-западный циклон, из-за чего температура на большей части страны снизится до 13−15 градусов тепла.







