Кучма о разведении войск: Это серьезный шаг к миру

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что подписанное рамочное соглашение о разведении войск - это серьезный шаг к миру. Об этом он сообщил журналистам в Днепропетровском национальном университете им.Олеся Гончара, передает корреспондент ЛІГА.net





"Главное, чтобы СММ ОБСЕ указывали, кто и откуда стреляет", - сказал Кучма





По его словам, Специальная мониторинговая миссия и СЦКК будут контролировать выполнение договоренностей в Минске, достигнутых 21 сентября.





"Не мы будем контролировать, а ОБСЕ - кто и откуда стреляет. Идет борьба. Мы говорим, что они стреляют, они - мы. А в России СМИ на весь мир комплименты нам говорят, в этом плане побеждают. Сегодня в этом плане должна взять на себя миссия ОБСЕ - кто и что", - сказал Кучма.





Он напомнил, что 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении войск на трех участках Станица Луганская, Золотое (Луганская область, - ред) и Петровское в Донецкой области. "Отвести на километр вглубь и ширину и военные формирования, и всю технику", - подчеркнул Кучма.





"Таких "квадратов" нужно хотя бы 50. На таких на трех (участках, - ред) сделать попытку и показать - если мы договариваемся, то выполняем. Сделать серьезный шаг к миру. Потому, что если тут у нас ничего не произойдет, будут продолжать стрелять, то можно поднять руки и сказать: Мы ничего этими переговорами не договоримся", - отметил Кучма.





Кучма добавил, что все участники контактной группы на встрече в Минске 21 сентября сказали, что будут выполнять договоренности.





"Но мы уже 10 раз договаривались и 10 раз не выполняли. Этот шаг (подписание соглашения о разведении войск, - ред) очень неплохой . Любой шаг к миру, вы хорошо понимаете, сколько людей погибли в Донбассе, сегодня нет полномасштабной войны, - это достижение", - подчеркнул Кучма.





23 сентября первый замглавы СММ ОБСЕ Хуг заявил, что наблюдатели ОБСЕ смогут проводить в Донбассе верификацию только, когда обе стороны это позволят.











