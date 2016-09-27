Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.15
USD
25.99
RUB
0.41
EUR
29.11
USD
25.84
RUB
0.40
EUR
29.39
USD
26.16
RUB
0.41
Новости
Украина
24 сентября 16, 11:28
Кучма о разведении войск: Это серьезный шаг к миру
Кучма
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прокомментировал подписание рамочного соглашения о разведении войск
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что подписанное рамочное соглашение о разведении войск - это серьезный шаг к миру. Об этом он сообщил журналистам в Днепропетровском национальном университете им.Олеся Гончара, передает корреспондент ЛІГА.net

"Главное, чтобы СММ ОБСЕ указывали, кто и откуда стреляет", - сказал Кучма

По его словам, Специальная мониторинговая миссия и СЦКК будут контролировать выполнение договоренностей в Минске, достигнутых 21 сентября.

"Не мы будем контролировать, а ОБСЕ - кто и откуда стреляет. Идет борьба. Мы говорим, что они стреляют, они - мы. А в России СМИ на весь мир комплименты нам говорят,  в этом плане побеждают. Сегодня в этом плане должна взять на себя миссия ОБСЕ - кто и что", - сказал Кучма.

Он напомнил, что 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении войск на трех участках Станица Луганская, Золотое (Луганская область, - ред) и Петровское в Донецкой области. "Отвести на километр вглубь и ширину и военные формирования, и всю технику", - подчеркнул Кучма.

"Таких "квадратов" нужно хотя бы 50. На таких на трех (участках, - ред) сделать попытку и показать - если мы договариваемся, то выполняем. Сделать серьезный шаг к миру. Потому, что если тут у нас ничего не произойдет, будут продолжать стрелять, то можно поднять руки и сказать: Мы ничего этими переговорами не договоримся", - отметил Кучма.

Кучма добавил, что все участники контактной группы на встрече в Минске 21 сентября сказали, что будут выполнять договоренности.

"Но мы уже 10 раз договаривались и 10 раз не выполняли. Этот шаг (подписание соглашения о разведении войск, - ред) очень неплохой . Любой шаг к миру, вы хорошо понимаете, сколько людей погибли в Донбассе, сегодня нет полномасштабной войны, - это достижение", - подчеркнул Кучма.

23 сентября первый замглавы СММ ОБСЕ Хуг заявил, что наблюдатели ОБСЕ смогут проводить в Донбассе верификацию только, когда обе стороны это позволят.


21 сентября в Минске было подписано рамочное решение трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

Источник:.liga
Ещё по теме:
Мельниченко сбежал, потому что его хотели убить?
18 доказательств того, что мир не так уж плох (ФОТО)
Мировой скандал с офшорами. Кто уличен и их реакция (ФОТО)
В Хиросиме проходит встреча G7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зима будет самой тяжелой за все 30 лет
noimageНа Западной Украине призвали к созданию Полесской республики
noimageУкраинцы против спецстатуса Донбасса
noimageБуковинец финансировал ЛНР
noimageПолицейские получат электрошокеры
Лента новостей
Загрузка...