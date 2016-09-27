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Новости
Украина
24 сентября 16, 20:51
Бывший «премьер-министр» ЛНР повесился в луганской тюрьме
Цыпкалов
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В «ЛНР» заявили, что один из задержанных за попытку «госпереворота» совершил самоубийство
Представители т. н. Луганской народной республики заявляют, что один из задержанных за попытку «госпереворота» совершил самоубийство. 

Об этом сообщает информресурс «Луганский информационный центр».

В частности, речь идет о т. н. советнике главы ЛНР Геннадии Цыпкалове. Сообщается, что, кроме него ранее был задержан один из руководителей «народной милиции» по фамилии Киселев, который якобы дал признательные показания, после чего был взят под стражу.

«Также в ходе следствия был задержан советник главы ЛНР Цыпкалов, с участием которого сегодня планировались следственные действия, а именно его допрос в качестве подозреваемого и очная ставка с участием задержанного Киселева, а также избрание ему судом меры пресечения на период следствия. В связи с наличием оперативной информации о попытке физической ликвидации указанных задержанных лиц иными участниками заговора, задержанные содержались в одном из административных зданий «органов власти ЛНР», — рассказал начальник управления прокуратуры ЛНР Сергей Рахно, добавив, что минувшей ночью Цыпкалов совершил повешение.

В прокуратуре отметили, что следственные действия по факту «госпереворота» продолжаются.

Ранее глава так называемой «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий заявил о предотвращении попытки переворота в «ЛНР» и «ДНР». По его словам, была попытка создать прецедент возмущения людей, и на фоне этого должна была зайти украинская армия.

Источник: news.mail.ru
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