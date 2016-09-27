В Днепре убит патрульный, еще один ранен: объявлен перехват

В Днепре злоумышленник застрелил патрульного полицейского. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.





Сегодня утром около железнодорожного вокзала экипаж патрульной машины остановил машину Citroen за нарушение правил дорожного движения.













Водитель начал оказывать сопротивление полицейским, сделал несколько выстрелов и исчез с места происшествия.













Патрульный погиб, его напарница получила ранения. Для поиска злоумышленника введен оперативный план Сирена.













На место выехали первый заместитель главы Нацполиции Вадим Троян и глава департамента уголовного розыска Нацполиции Дмитрий Головин.



