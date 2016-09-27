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Новости
Украина
25 сентября 16, 17:18
В Днепре убит патрульный, еще один ранен: объявлен перехват
злоумышленник
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Нарушитель правил дорожного движения оказывал сопротивление и сделал несколько выстрелов в патрульных, которые его остановили
В Днепре злоумышленник застрелил патрульного полицейского. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины. 

Сегодня утром около железнодорожного вокзала экипаж патрульной машины остановил машину Citroen за нарушение правил дорожного движения.  



Водитель начал оказывать сопротивление полицейским, сделал несколько выстрелов и исчез с места происшествия. 



Патрульный погиб, его напарница получила ранения. Для поиска злоумышленника введен оперативный план Сирена. 



На место выехали первый заместитель главы Нацполиции Вадим Троян и глава департамента уголовного розыска Нацполиции Дмитрий Головин.  

Источник: liga
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