Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.15
USD
25.99
RUB
0.41
EUR
29.11
USD
25.84
RUB
0.40
EUR
29.39
USD
26.16
RUB
0.41
Новости
Украина
25 сентября 16, 17:22
Разбился бывший футболист киевского "Динамо"
Владимир Кузьмичев
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Экс-футболист киевского "Динамо" Владимир Кузьмичев разбился на машине в Москве.

Об этом сообщае "Р-Спорт". Авария произошла в Москве на Мичуринском проспекте. Кузьмечеву было всего лишь 37 лет. Audi A6, за рулем которого находился спортсмен, врезался в отбойник. В результате ДТП больше никто не пострадал

Ранее он выступал за киевское "Динамо", такие клубы как "Черноморец", "Спартак", "Анжи", "Тереком", "Кубань".

Так же он играл в московском "Торпедо". С 2001 по 2005 годы он выступал за ЦСКА.

Как ранее сообщалось, наставник каталонцев Луис Энрике прокомментирова повреждение Лионеля Месси в игре с "Атлетико".
URA-Inform
Ещё по теме:
Боевики ИГ обезглавили четырех известных в Сирии футболистов
Сын Черновецкого стоял во главе банды в Испании
ИГИЛ будет использовать в войне маленьких котят
Хакана Шукюра арестуют за заговор с конфискацией имущества
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зима будет самой тяжелой за все 30 лет
noimageНа Западной Украине призвали к созданию Полесской республики
noimageУкраинцы против спецстатуса Донбасса
noimageБуковинец финансировал ЛНР
noimageПолицейские получат электрошокеры
Лента новостей
Загрузка...