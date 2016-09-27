Разбился бывший футболист киевского "Динамо"

Об этом сообщае "Р-Спорт". Авария произошла в Москве на Мичуринском проспекте. Кузьмечеву было всего лишь 37 лет. Audi A6, за рулем которого находился спортсмен, врезался в отбойник. В результате ДТП больше никто не пострадал

Ранее он выступал за киевское "Динамо", такие клубы как "Черноморец", "Спартак", "Анжи", "Тереком", "Кубань".

Так же он играл в московском "Торпедо". С 2001 по 2005 годы он выступал за ЦСКА.

Как ранее сообщалось, наставник каталонцев Луис Энрике прокомментирова повреждение Лионеля Месси в игре с "Атлетико".