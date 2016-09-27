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Украина
25 сентября 16, 19:11
В Одессе перевернулся автобус, есть пострадавшие (ФОТО)
ДТП
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В Одессе в воскресенье, 25 сентября, прямо на ходу перевернулась маршрутка.

В результате аварии пострадало семь пассажиров. Как, сообщает местное издание "Думская", дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Атамана Головатого. У маршрутного такси №145 прямо во время движения оторвалось колесо.

По данным полиции всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу. При этом водитель маршрутки сказал, что не знает, что послужило причиной аварии, поскольку все произошло внезапно.

Я ехал по средней полосе, и внезапно машину подняло и повело в сторону. От удара в бордюр маршрутка перевернулась, - он.

Напомним, как ранее сообщалось, в центре Одессы рухнул балкон. В результате инцидента пострадала 65-летняя женщина, медики ее доставили в больницу с переломом ног.
URA-Inform
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