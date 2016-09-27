В Одессе перевернулся автобус, есть пострадавшие (ФОТО)

В результате аварии пострадало семь пассажиров. Как, сообщает местное издание "Думская", дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Атамана Головатого. У маршрутного такси №145 прямо во время движения оторвалось колесо.

По данным полиции всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу. При этом водитель маршрутки сказал, что не знает, что послужило причиной аварии, поскольку все произошло внезапно.

Я ехал по средней полосе, и внезапно машину подняло и повело в сторону. От удара в бордюр маршрутка перевернулась, - он.

Напомним, как ранее сообщалось, в центре Одессы рухнул балкон. В результате инцидента пострадала 65-летняя женщина, медики ее доставили в больницу с переломом ног.