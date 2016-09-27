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Новости
Украина
26 сентября 16, 09:13
Порошенко: Евроскептиков в ЕС финансирует Россия
Порошенко
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Все европейские партии, которые выступают с позиции евроскептицизма, финансируются из Москвы.

России это нужно, поскольку ее главным врагом является единая Европа. Такое мнение высказал в интервью журналистам телеканалу CNN президент Украины Петр Порошенко. При этом глава украинского государства назвал российские СМИ одной из главных угроз для Украины и Европы, и считает, что телеканал RT гораздо опаснее для европейских стран, чем для США.

Людей, которые смотрят Russia Today в США достаточно большое количество, он есть в пакете каждой кабельной сети. Но в США это не так опасно, поскольку тут проводя политику противопоставления этим взглядам. Однако в Европе или Украине российские масс-медиа, которые спонсирует Россия, своей задачей видят дестабилизацию и разрушение Европы. Они хотят вернуть ситуацию обратно к двусторонним отношениям с НАТО, - сказал Порошенко, напомни, что вопрос противодействия Кремлю в информационной сфере он не раз поднимал в беседе с европейскими лидерами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко заявил, что не считает Путина сильным лидеров.
URA-Inform
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