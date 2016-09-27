26 сентября - день рождения Порошенко Петра Алексеевича

Пётр Алексе́евич Пороше́нко — украинский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, 5-й Президент Украины.
Сегодня президенту исполняется 51 год. Глава фракции БПП Игорь Грынив подтвердил, что депутаты готовят поздравления, однако пока не определились с форматом.
"Обязательно будем поздравлять на депутатском уровне. Правда, как будет выглядеть поздравление от фракции, мы пока еще не решили. Но лично я точно выделю время на поздравление", — сказал Грынив.
Место рождения, образование. Уроженец Болграда Одесской области. В 1989 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского университета им. Т.Шевченко по специальности экономист-международник. В 2002-м защитил кандидатскую диссертацию "Правовое регулирование управления государственными корпоративными правами в Украине".
Бизнес и политика. В 1990-1991 гг. Порошенко работал заместителем гендиректора Объединения малых предприятий и предпринимателей "Республика". В 1991-1993 гг. - гендиректором АО Биржевой дом "Украина". В 1993-1998 гг. - гендиректором ЗАО Украинский промышленно-инвестиционный концерн (Укрпроминвест), президентом ОАО Завод Ленинская кузня, председателем совета АКБ Мрія, председателем наблюдательного совета ОАО Винницкая кондитерская фабрика.
С 1998 года началась парламентская страница жизни Порошенко. В Верховной Раде III созыва беспартийный "новобранец" вошел во фракцию СДПУ(о) и вскоре стал членом политсовета партии. Сотрудничество с "объединенными эсдеками" длилось около двух лет. Как говорит сам политик, с этой партией он расстался после того, как окончательно понял, что первую скрипку в ней играют не Леонид Кравчук, Евгений Марчук, Василий Онопенко, а Виктор Медведчук и Григорий Суркис. После развода с "эсдеками" Порошенко возглавил партию Солидарность и одноименную парламентскую фракцию.
В 2002 году Порошенко стал членом фракции Наша Украина. Вошел в президиум партии Народный Союз Наша Украина. В Верховной Раде IV созыва руководил бюджетным комитетом. После выборов-2006 возглавил комитет по вопросам финансов и банковской деятельности, членом которого уже довелось быть во время первой депутатской каденции.
Порошенко связывают давние и тесные отношения с Виктором Ющенко - как политические, так и дружеские. Владелец Укрпроминвеста - кум третьего президента. После "оранжевой революции", в которой он был одним из самых активных участников, Порошенко заявил, что откликается на призыв Ющенко отделить бизнес от политики. Управление концерном Укрпроминвест перешло (как минимум - формально) к его отцу Алексею Порошенко, который занял пост генерального директора. Однако время от времени недруги политика обвиняли его в том, что разделение произошло лишь на словах.
Одна из страниц биографии Порошенко связана с Советом национальной безопасности и обороны Украины. Секретарем этой весомой структуры он был с февраля по сентябрь 2005 года. Лишился поста в результате скандала, связанного с обвинением ближайшего окружения президента в коррупции и лоббировании личных интересов. Тогда все началось со скандальной пресс-конференции госсекретаря Александра Зинченко. Самый сильный шквал критики (особенно из уст недавней политической союзницы Юлии Тимошенко) пришелся именно на Порошенко и его коллег по партии Николая Мартыненко, Александра Третьякова, Давида Жванию.
Политик не один год входил в состав Совета Национального банка Украины, с февраля 2007 по март 2012 гг. занимал пост председателя.
В октябре 2009 года был назначен министром иностранных дел Украины. В марте 2010-го на этом посту Порошенко сменил Константин Грищенко.
23 марта 2012 года указом президента Виктора Януковича назначен министром экономического развития и торговли Украины.
С декабря 2012 года - народный депутат Украины VII созыва, в парламент прошел самовыдвиженцем по одномандатному округу №12 в Винницкой области. Член комитета ВР по вопросам европейской интеграции. Внефракционный. Беспартийный.
Зимой 2013-2014 гг. - активный участник Майдана. На досрочных президентских выборах 25 мая 2014 года, назначенных после бегства из страны Виктора Януковича, за Порошенко отдали голоса 54,7% избирателей.
7 июня 2014 года состоялась инаугурация пятого президента Украины Петра Порошенко.
Состояние. Порошенко уже традиционно входит в число самых богатых украинцев. Так, летом 2006 года эксперты оценили его активы в $505 млн. С этим показателем он оказался на 15-м месте списка из 30 наиболее состоятельных наших соотечественников, составленного журналом Корреспондент. В 2007-м эксперты журнала Фокус насчитали у Порошенко $756 млн., отдав ему 18-е место в топ-100 украинских богачей.
Год спустя тот Фокус оценил активы кума президента уже в $1,450 млрд. (13-е место в списке отечественных толстосумов), а Корреспондент - в $1,120 млрд.(22-е место).
Основа капитала политика - активы Укрпроминвеста (ликвидирован в 2012 году), который в той или иной степени владел десятками крупных и средних бизнес-структур, среди которых автокорпорация Богдан, кондитерская корпорация ROSHEN, завод Ленинская кузня, холдинг Укравтозапчасть и т.д. Предмет особой гордости Порошенко - телевизионный 5 канал, который во время президентской кампании 2004 года и "оранжевой революции" для многих украинцев был едва ли не единственным источником объективной информации.
Взгляды и оценки. Политик, несмотря на свой богатый опыт пребывания в оппозиции, не считает, что находиться в ней - почетно. "Если это длится слишком долго, оппозиционность может трансформироваться в критиканство, становясь самоцелью", - считает он. А о своей партии говорил так: "Что бы ни предрекали нашей политической силе наши лютые "друзья" слева и справа - Наша Украина имеет серьезные ресурсы и планы на будущее". Кстати, по мнению некоторых наблюдателей, в том, что по итогам парламентских выборов-2006 не сложилась "оранжевая" коалиция в составе Нашей Украины, БЮТ и СПУ, отчасти виновен Порошенко. Он якобы до последнего настаивал на кресле спикера Верховной Рады для себя, в результате чего претендовавший на него лидер СПУ Александр Мороз решился на союз с Партией регионов и коммунистами.
Звания и награды. Порошенко - заслуженный экономист Украины, лауреат международной премии им.П.Орлика, Госпремии Украины в области науки и техники. Награжден Орденом "За заслуги" ІІІ и ІІ степеней.
Является автором монографии "Государственное управление корпоративными правами в Украине. Теория формирования правоотношений" и ряда научных публикаций. Соавтор учебника "Современные международные экономические отношения".
Семья и хобби. Порошенко женат. Супруга - Марина Анатольевна (1962 г.р.) - врач. У них четверо детей: сын Алексей (1985 г.р.), дочери Евгения и Александра (2000 г.р.) и сын Михаил (2001 г.р.).
Любит проводить свободное время в кругу семьи. Увлекается теннисом и чтением (особенно интересуется англоязычной литературой). Является поклонником живописи (любимый художник - импрессионист Клод Моне).
Отец - Алексей Порошенко (1936 г.р.), депутат Винницкого областного совета. С середины 90-х был гендиректором ЗАО Украинский промышленно-инвестиционный концерн, объединивший более 50 предприятий.
У Петра Порошенко был старший брат Михаил, старше его на 8 лет. Михаил погиб в 1997 году в автокатастрофе при невыясненных обстоятельствах.