26 сентября - день рождения Порошенко Петра Алексеевича

Сегодня президенту исполняется 51 год. Глава фракции БПП Игорь Грынив подтвердил, что депутаты готовят поздравления, однако пока не определились с форматом.

"Обязательно будем поздравлять на де­путатском уровне. Правда, как будет выглядеть поздравление от фракции, мы пока еще не решили. Но лично я точно выделю время на поздравление", — сказал Грынив.





Место рождения, образование. Уроженец Болграда Одесской области. В 1989 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского университета им. Т.Шевченко по специальности экономист-международник. В 2002-м защитил кандидатскую диссертацию "Правовое регулирование управления государственными корпоративными правами в Украине".





Бизнес и политика. В 1990-1991 гг. Порошенко работал заместителем гендиректора Объединения малых предприятий и предпринимателей "Республика". В 1991-1993 гг. - гендиректором АО Биржевой дом "Украина". В 1993-1998 гг. - гендиректором ЗАО Украинский промышленно-инвестиционный концерн (Укрпроминвест), президентом ОАО Завод Ленинская кузня, председателем совета АКБ Мрія, председателем наблюдательного совета ОАО Винницкая кондитерская фабрика.





С 1998 года началась парламентская страница жизни Порошенко. В Верховной Раде III созыва беспартийный "новобранец" вошел во фракцию СДПУ(о) и вскоре стал членом политсовета партии. Сотрудничество с "объединенными эсдеками" длилось около двух лет. Как говорит сам политик, с этой партией он расстался после того, как окончательно понял, что первую скрипку в ней играют не Леонид Кравчук, Евгений Марчук, Василий Онопенко, а Виктор Медведчук и Григорий Суркис. После развода с "эсдеками" Порошенко возглавил партию Солидарность и одноименную парламентскую фракцию.





В 2002 году Порошенко стал членом фракции Наша Украина. Вошел в президиум партии Народный Союз Наша Украина. В Верховной Раде IV созыва руководил бюджетным комитетом. После выборов-2006 возглавил комитет по вопросам финансов и банковской деятельности, членом которого уже довелось быть во время первой депутатской каденции.





Порошенко связывают давние и тесные отношения с Виктором Ющенко - как политические, так и дружеские. Владелец Укрпроминвеста - кум третьего президента. После "оранжевой революции", в которой он был одним из самых активных участников, Порошенко заявил, что откликается на призыв Ющенко отделить бизнес от политики. Управление концерном Укрпроминвест перешло (как минимум - формально) к его отцу Алексею Порошенко, который занял пост генерального директора. Однако время от времени недруги политика обвиняли его в том, что разделение произошло лишь на словах.





Одна из страниц биографии Порошенко связана с Советом национальной безопасности и обороны Украины. Секретарем этой весомой структуры он был с февраля по сентябрь 2005 года. Лишился поста в результате скандала, связанного с обвинением ближайшего окружения президента в коррупции и лоббировании личных интересов. Тогда все началось со скандальной пресс-конференции госсекретаря Александра Зинченко. Самый сильный шквал критики (особенно из уст недавней политической союзницы Юлии Тимошенко) пришелся именно на Порошенко и его коллег по партии Николая Мартыненко, Александра Третьякова, Давида Жванию.





Политик не один год входил в состав Совета Национального банка Украины, с февраля 2007 по март 2012 гг. занимал пост председателя.





В октябре 2009 года был назначен министром иностранных дел Украины. В марте 2010-го на этом посту Порошенко сменил Константин Грищенко.





23 марта 2012 года указом президента Виктора Януковича назначен министром экономического развития и торговли Украины.





С декабря 2012 года - народный депутат Украины VII созыва, в парламент прошел самовыдвиженцем по одномандатному округу №12 в Винницкой области. Член комитета ВР по вопросам европейской интеграции. Внефракционный. Беспартийный.





Зимой 2013-2014 гг. - активный участник Майдана. На досрочных президентских выборах 25 мая 2014 года, назначенных после бегства из страны Виктора Януковича, за Порошенко отдали голоса 54,7% избирателей.





7 июня 2014 года состоялась инаугурация пятого президента Украины Петра Порошенко.



