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Украина
26 сентября 16, 10:11
Боевики ДНР обстреляли Авдеевку из минометов
боевики,террористы,ДНР,
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За прошедшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Нарушая решим тишины противник применял гранатометы, пулеметы и стрелков оружие. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на информацию пресс-центра штаба антитеррористической операции, только на Донецком направлении в течении воскресенья, 25 сентября, зафиксировано пять обстрелов.

Боевики вели огонь из 82-мм и 120-мм минометов по Авдеевке. Также из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь в районе Верхнеторецкого.

На Луганском направлении боевики открывали огонь шесть раз. Тут под вражеский огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия попали Новоалександровка и Попасная. Кроме того, по Попасной российские наемники открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

На Мариупольском направлении зафиксировано три нарушения режима тишины. В районе Марьинки, Новотроицкого и Павлополя боевики стреляли из стрелкового оружия и гранатометов.

Напомним, по состоянию на шесть часов вечера воскресения, 25 сентября, в зоне проведения антитеррористической операции боевики продолжают нарушать так называемый режим тишины.
URA-Inform
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